مصر: لا آثار لمواد متفجرة بحادث القطار واستدعاء 38 مسؤولاً

أعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، الإثنين، أنه لا آثار لمواد متفجرة بحادث قطار محطة مصر، لافتًا إلى أنه جرى استدعاء 38 مسؤولا لاستجوابهم.

بيان النائب العام:

وفق بيان للنائب العام فإن التحقيقات كشفت أن القاطرة كانت تسير بسرعة 120 كم/ساعة، واصطدمت بالمصعد الخرسانى بنهاية الرصيف ما تسبب الحادث.

البيان أكد على "عدم وجود أية آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة".

البيان أشار إلى أن التحاليل أثبتت وجود آثار لمخدر الاستروكس في دماء عامل فني كان مسؤولًا عن الجرار (القاطرة) المتسبب في الحادث، بينما جاءت سلبية لبقية المتهمين.

البيان لفت إلى أنه تم استدعاء 38 مسؤولا بهيئة السكك الحديدية من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعى ومسؤولى الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة لاستجوابهم.

والسبت، قررت النيابة العامة حبس 7 متهمين بينهم سائقا قطارين ومساعدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة".

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