مصر: الإفراج عن المصور الصحفي شوكان بعد 5 سنوات في السجن

أفرجت سلطات الأمن المصرية عن المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، صباح اليوم الإثنين، بعد انتهاء عقوبة سجنه لخمس سنوات في قضية تتصل بفض اعتصام رابعة عام 2013.

التفاصيل:

شوكان قال إن السلطات أفرجت عنه رسميًا الليلة الماضية، لكنه أكمل الليلة في قسم للشرطة تنفيذًا لعقوبة المراقبة الشرطية التي تقتضي مبيته في القسم التابع له من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا كل يوم.

شوكان: سأتخذ إجراءات قانونية للطعن على هذه العقوبة وإلغائها.

شوكان: تجربتي لن تثنيني عن مواصلة عملي كمصور صحفي.

شوكان: كل الصحفيين معرضين للاعتقال والقتل أثناء عملهم، أنا لست أول واحد ولن أكون آخرهم.

خلفيات: