مصر: الإفراج عن المصور الصحفي شوكان بعد 5 سنوات في السجن

أفرجت سلطات الأمن المصرية عن المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، صباح اليوم الإثنين، بعد انتهاء عقوبة سجنه لخمس سنوات في قضية تتصل بفض اعتصام رابعة عام 2013.
التفاصيل:
- شوكان قال إن السلطات أفرجت عنه رسميًا الليلة الماضية، لكنه أكمل الليلة في قسم للشرطة تنفيذًا لعقوبة المراقبة الشرطية التي تقتضي مبيته في القسم التابع له من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا كل يوم.
- شوكان: سأتخذ إجراءات قانونية للطعن على هذه العقوبة وإلغائها.
- شوكان: تجربتي لن تثنيني عن مواصلة عملي كمصور صحفي.
- شوكان: كل الصحفيين معرضين للاعتقال والقتل أثناء عملهم، أنا لست أول واحد ولن أكون آخرهم.
خلفيات:
- الأمن المصري احتجز شوكان في 14 أغسطس/آب عام 2013 أثناء التقاطه صورًا لقيام قوات الأمن بفض الاعتصام الذي قُتل خلاله المئات من المحتجين على الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
- حوكم شوكان ضمن 739 شخصًا بتهم تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والقتل".
- محكمة للجنايات قضت على شوكان في سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن المشدد لخمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى.
- تٌحتسب العقوبة بدءًا من حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
- في أبريل/نيسان الماضي منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه.
- المنظمة قالت إن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. لكن مصر انتقدت منح الجائزة لمتهم بارتكاب جرائم جنائية.