شهيدان وجريح برصاص الاحتلال واندلاع مواجهات غربي رام الله

استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث، فجر اليوم الإثنين، بزعم دهس اثنين من جنود الاحتلال في قرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وتبيّن أن أحدهما ضابط.

ادعاءات الاحتلال:

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان "تلقينا تقريرًا حول الاشتباه بعملية دهس في قرية نعمة. والتفاصيل قيد الفحص".

جيش الاحتلال ادعى إطلاق النار على الفلسطينيين الثلاثة بزعم تنفيذهم عملية دعس وإلقاء زجاجات حارقة أصابت جنديين إسرائيليين.

المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن الهجوم تم على "خلفية قومية" أي عملية فدائية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أضاف أن التحقيقات الاولية تشير الى أن عطلا ما في مركبة الجنود اضطرتهم الى التوقف بجانب الطريق، وبعد أن ترجل الجنود من مركبتهم وقع الهجوم.

الضابط الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى تل هشومير، فيما وُصفت جروح الجندي بأنها طفيفة في ساقه، وفق ادعاء الاحتلال.

التفاصيل الأولية تفيد بأن الفلسطينيين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة في قرية كفر نعمة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاههم بادعاء الاشتباه بتنفيذهم عملية دهس.

ماذا يحدث في "كفر نعمة"؟

مصادر محلية أشارت إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة واعتقلت الشاب يوسف الديك من منزله وأثناء انسحابها سُمع صوت إطلاق نارٍ على مدخل القرية؛ قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزاتٍ عسكرية وطائرة مروحية إلى المنطقة.

قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت القرية فجر اليوم ونفذت عملية اعتقال وأثناء انسحابها سمع إطلاق نار كثيف على مدخل القرية الساعة الثالثة فجرًا وسمع صوت اسعافات حسب رواية شهود عيان.