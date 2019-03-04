النواب الأمريكي يطلب وثائق من أنجال ترمب وكوشنر في تحقيق

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا واسعا في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة.

وطالبت اللجنة بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، أن التحقيق يطال ترمب و81 شخصًا على صلة به وبمساعديه، بينهم موظفون في البيت الأبيض وحملته لانتخابات عام 2016، وأعماله الخاصة.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن اللجنة طلبت وثائق من الأشخاص المستهدفين، مشيرة أن التحقيق الواسع قد يمهّد الطريق لعزل ترمب من منصبه.

ما القصة؟

رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي جيرولد نادلر، قال في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من أقارب ترمب وغيرهم من الأفراد والكيانات "هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".

بين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترمب الأن ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض، تسلم طلب نادلر وأن المسؤولين المعنيين "سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب".

جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي (غيتي)

رد ترمب:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف تحقيقا أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب مطالبين بوثائق من أبنائه وصهره بأنه "فارغ" لكنه أكد أنه سيتعاون معه.

كان الرئيس الجمهوري قد رفض مرة أخرى الشكوك حيال التواطؤ مع روسيا خلال حملة عام 2016 والتي تعد أحد مكونات هذا التحقيق الذي أطلقته رسميا اللجنة القضائية في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين. لكنه أضاف "أنا أتعاون مع الجميع".

خلفيات:

اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تعتزم التحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترمب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام السلطة.

جيرولد نادلر رئيس اللجنة، قال، الأحد الماضي، إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصا وكيانا في إطار هذا التحقيق.

نادلر قال لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترمب وكبير المسؤولين الماليين بمؤسسة ترمب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين.

نادلر أضاف "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون".

نادلر: "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون".

في شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترمب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو.

وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع. وأشار نادلر في السابق، إلى ما وصفه بمحاولات ترمب ترهيب الشهود في التحقيق.