المركزي المصري يحذر بعد تداول عملات عليها كتابات ضد السيسي

حذر البنك المركزي المصري، الإثنين، المواطنين من تداول أية عملات نقدية ورقية مدون عليها عبارات نصية، وذلك بعد دعوات على مواقع التواصل لكتابة عبارات مناهضة للنظام في البلاد.

التفاصيل:

حسب وسائل إعلام مصرية (رسمية)، حذر مسؤول مصرفي رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، المواطنين من تداول أي من فئات النقد الورقية – البنكنوت – التي تحمل على أحد وجهيها أي نوع من الكتابات أو العلامات، أختاما لشخصيات أو شعارات كتابية أو رسومية، مؤكدا أنها غير قابلة للتداول الرسمي.

المصدر المصرفي أضاف أن وضع تلك العلامات والأختام من قبل مواطنين على فئات النقد الورقية التي يصدرها البنك المركزي المصر، تفقدها ركنا أساسيا من علامات التأمين، مما يرجح إمكانية تزويرها.

المصدر أكد أن البنك المركزي المصري يواكب كافة التطورات الدولية الخاصة بعلامات تأمين البنكنوت، والتي تتضمن عدم وضع أختام أو علامات على فئات النقد الورقية المعمول بها في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق والتصريح فيما يتعلق بفئات النقد الورقية والبنكنوت.

الصحف الرسمية المصرية والخاصة الموالية للنظام الحاكم نشرت الخبر من دون الكشف عن مصدره، فيما لم يصدر بيان على موقع البنك المركزي المصري حتى الآن.

@moatazmatar

من اليمن #اطمن_انت_مش_لوحدك على العملة اليمنية تضامنا مع الشعب المصري العظيم. ✌️🤝 pic.twitter.com/GklaRpuBIM — ابو سالم العباسي (@Abbase_Bawazeer) March 4, 2019

اطمن انت مش لوحدك

تحذير البنك المركزي جاء بعد دعوة أطلقها الإعلامي المصري في تركيا والمذيع بقناة الشرق، معتز مطر، دعا فيها المصريين إلى تدوين عبارات على العملات الورقية مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كجزء من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "اطمن انت مش لوحدك".

مطر أطلق الدعوة عبر قناة "الشرق" الفضائية، دعا فيها المصريين إلى التعبير عن غضبهم من السيسي باستخدام الصفارات والطرق على الأواني، في ساعة محددة.

تحول وسم #اطمن_إنت_مش_لوحدك إلى "تريند" تصدر في مصر وشهد تفاعلا من ناشطين مصريين وعرب.

اطمن _ انت مش _ لوحدك pic.twitter.com/fQYy14jF72 — زهرة البنفسج (@BeroAlpop) March 4, 2019

في ساعة محددة من ليل الأربعاء الماضي، استجاب عدد كبير من المصريين للحملة وقاموا باستخدام الصفارات والطرق على الأواني، تعبيرًا عن غضبهم، وانتشرت مقاطع مصورة وتدوينات عبر الهاشتاج.

المغردون تدولوا مقاطع مصورة أظهرت تفاعل المواطنين الذين خرجوا من النوافذ والشرفات ومن فوق أسطح البيوت في العاصمة والمحافظات، مطلقين الصافرات الحقيقية أو عبر الهواتف الذكية، فيما ظهر آخرون وهم يطرقون على الأواني.

مطر أعلن، اليوم، أن قوات من الأمن الوطني المصرية اقتحمت منزل والدته في مصر التي تبلغ من العمر 66 عامًا، كما قاموا بتخريب المنزل واقتحام منازل إخوته أيضا.

معتز مطر دعى الناس تكتب عالفلوس جملة #اطمن_انت_مش_لوحدك يروح البنك المركزي مطلع قرار بمنع تداول الأموال المكتوب عليها😅

واجع يامعتز 💪🏾

دوس يانجم الله يحفظك — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 4, 2019

قال معتز مطر في تغريدة على موقع "تويتر": "ذهب الامن الوطني- بجيش جرار- فجر اليوم الى منزل والدتي” 66 سنة" وقلبوا البيت رأسا على عقب وتجاوزوا وفجروا .. ثم ذهب الجيش الجرار الى منازل اخوتى كما تفعل العصابات تماما.. ولهم اقول تجبروا ما شئتم فلن نتراجع قيد انملة ..قضى الامر الذي فيه تستفتيان ..الله غالب".

ذهب الامن الوطني- بجيش جرار- فجر اليوم الى منزل والدتي” 66 سنة" وقلبوا البيت رأسا على عقب وتجاوزوا وفجروا .. ثم ذهب الجيش الجرار الى منازل اخوتى كما تفعل العصابات تماما.. ولهم اقول تجبروا ما شئتم فلن نتراجع قيد انملة ..قضى الامر الذي فيه تستفتيان

الله غالب#اطمن_انت_مش_لوحدك — معتز مطر (@moatazmatar) March 3, 2019

#خاف_أنت_طلعت_وحدك

في المقابل ظهر وسم مضاد للحملة تحت اسم "خاف انت طلعت لوحدك" شارك فيه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي والصحف والقنوات الموالية للنظام.

نفس غباء أيام الثورة البعض يضم على الإخوان لمجرد الإحساس بالونس و الزخم نفس الهبل والغفلة ، الإخوان عمرهم ما كانوا و لا هيكونوا فصيل وطني و لا فصيل معارض ، همه خونه و إرهابين وأول حد هيقتلوه و يفشخوه إنت يا اهبل زي ما عملوا أيام الثورة ولما كانوا في الاتحادية #خاف_انت_طلعت_لوحدك — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) February 27, 2019

بعض مؤيدين السيسي استغلوا الوسم للدفاع عن السيسي ضد الغضب المتصاعد بعد حادث القطار الأخير في محطة مصر، حيث برر بعضهم الحادث بأنه نتيجة طبيعية لعقود من الإهمال والفساد الذي يسعى السيسي للقضاء عليهما، داعين المصريين إلى "عدم الانجرار وراء من يريد استغلال الحادث في إشعال الغضب".