المركزي المصري يحذر بعد تداول عملات عليها كتابات ضد السيسي

حذر البنك المركزي المصري، الإثنين، المواطنين من تداول أية عملات نقدية ورقية مدون عليها عبارات نصية، وذلك بعد دعوات على مواقع التواصل لكتابة عبارات مناهضة للنظام في البلاد.
#اطمن_انت_مش_لوحدك معتز مطر pic.twitter.com/bycCgb2bPa
— Mostafa mohamed (@Mostafa34012159) March 4, 2019
@moatazmatar
من اليمن #اطمن_انت_مش_لوحدك على العملة اليمنية تضامنا مع الشعب المصري العظيم. ✌️🤝 pic.twitter.com/GklaRpuBIM
— ابو سالم العباسي (@Abbase_Bawazeer) March 4, 2019
اطمن _ انت مش _ لوحدك pic.twitter.com/fQYy14jF72
— زهرة البنفسج (@BeroAlpop) March 4, 2019
معتز مطر دعى الناس تكتب عالفلوس جملة #اطمن_انت_مش_لوحدك يروح البنك المركزي مطلع قرار بمنع تداول الأموال المكتوب عليها😅
واجع يامعتز 💪🏾
دوس يانجم الله يحفظك
— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 4, 2019
ذهب الامن الوطني- بجيش جرار- فجر اليوم الى منزل والدتي” 66 سنة" وقلبوا البيت رأسا على عقب وتجاوزوا وفجروا .. ثم ذهب الجيش الجرار الى منازل اخوتى كما تفعل العصابات تماما.. ولهم اقول تجبروا ما شئتم فلن نتراجع قيد انملة ..قضى الامر الذي فيه تستفتيان
الله غالب#اطمن_انت_مش_لوحدك
— معتز مطر (@moatazmatar) March 3, 2019
نفس غباء أيام الثورة البعض يضم على الإخوان لمجرد الإحساس بالونس و الزخم نفس الهبل والغفلة ، الإخوان عمرهم ما كانوا و لا هيكونوا فصيل وطني و لا فصيل معارض ، همه خونه و إرهابين وأول حد هيقتلوه و يفشخوه إنت يا اهبل زي ما عملوا أيام الثورة ولما كانوا في الاتحادية #خاف_انت_طلعت_لوحدك
— Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) February 27, 2019
#خاف_انت_طلعت_لوحدك
المصريون مع بلدهم .. أحنا اتعلمنا الدرس كويس ..ومش بشوية فبركة وشعارات ..جتضحكوا علينا تانى .. مهما كانت التضحيات والسلبيات ..اجنا مع اللى بيبنيها بجد ..رغم الصعاب
معاك يا سيسى .. pic.twitter.com/mqd7monQk5
— غomar farahat (@omarfarahat1) February 28, 2019