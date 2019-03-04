الخارجية الفرنسية: مستقبل الجزائر بيد شعبها

قالت فرنسا إنها علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، في بيان إن "القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيمًا له.. والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله".

واندلعت احتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات وقال مدير حملته أمس الأحد إنه قرر الترشح وذكرت قناة النهار إنه عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد انتخابه.

انتخابات مبكرة بعد الفوز:

بوتفليقة قال في خطاب قرأه مدير حملته الانتخابية، أمس الأحد، إنه سيدعو لانتخابات مبكرة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

بوتفليقة (82 عامًا)، الذي يواجه احتجاجات حاشدة بعد 20 عامًا في السلطة، تعهد كذلك بأنه لن يشارك في الانتخابات المبكرة في حال فوزه في انتخابات الشهر المقبل.

ينظر للإعلان الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة على أنه محاولة لاسترضاء أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على اعتزام بوتفليقة البقاء في السلطة وأيضًا للسماح له بترك السلطة بشروطه.

هذه أول تصريحات من جانب بوتفليقة بعد أضخم مظاهرات معارضة في الجزائر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بحكام دول مجاورة.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)

تصاعد الاحتجاجات:

عدد من الجامعات الجزائرية، شهدت الأحد، مظاهرات رافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

احتشد آلاف الطلاب داخل عدد من الكليات الجامعية التي يقع إحداها قرب المجلس الدستوري حيث يقدم المرشحون للانتخابات الرئاسية أوراقهم، ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة".

كان هناك وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي القريب من المجلس، حيث أغلقت أبوابه الرئيسية. كما شوهد الآلاف بعد ذلك في مظاهرات في وسط المدينة كما حدث، الجمعة.

يقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25 في المئة بين الأشخاص دون الثلاثين من العمر.

لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962.

مئات الآلاف من الجزائريين يحتجون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (رويترز)