أمريكا تدمج قنصليتها في القدس وتخفض تمثيلها لدى الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، ستندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في "إسرائيل"، الإثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.

التفاصيل:

EREKAT: MERGING CONSULATE WITH EMBASSY “LAST NAIL IN THE COFFIN” OF US ROLE IN PEACEhttps://t.co/OA7bCeZlFg

عريقات: دمج القنصلية الأمريكية بالسفارة، يمثل المسمار الأخير فى نعش دور الإدارة الأمريكية فى صناعة السلامhttps://t.co/AoTpSzlhyc

— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) March 4, 2019