أمريكا تدمج قنصليتها في القدس وتخفض تمثيلها لدى الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، ستندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في "إسرائيل"، الإثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.

التفاصيل:

بيان للخارجية الأمريكية: في الرابع من مارس/آذار 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة.

القنصلية الأمريكية في القدس مثلت بحكم الأمر الواقع سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن هذه الخطوة التي أعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول لن تشكل تغييرًا في السياسة وتهدف إلى تحسين "الفاعلية".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: القرار جاء من أجل كفاءة العمل ولكي تكون هناك استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية.

بالادينو: لا يشير القرار إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

بالادينو: الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين.

EREKAT: MERGING CONSULATE WITH EMBASSY “LAST NAIL IN THE COFFIN” OF US ROLE IN PEACEhttps://t.co/OA7bCeZlFg

عريقات: دمج القنصلية الأمريكية بالسفارة، يمثل المسمار الأخير فى نعش دور الإدارة الأمريكية فى صناعة السلامhttps://t.co/AoTpSzlhyc — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) March 4, 2019

غضب فلسطيني:

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اعتبر أن دمج القنصلية الأمريكية في القدس بالسفارة الإسرائيلية، يمثل "المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأمريكية في صناعة السلام".

عريقات: القنصلية الأمريكية عملت ١٧٥ عاما في القدس-فلسطين.

عريقات: إغلاق القنصلية له علاقة بالأيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير.

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