ملك المغرب وبابا الفاتيكان يوقّعان "نداءً" لحماية القدس

وقّع العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على "نداء القدس" في الرباط، للتأكيد على ضرورة أن تبقى القدس مدينة سلام ومكانًا للقاء.

ووقع الطرفان، عصر أمس السبت، في قاعة العرش بالقصر الملكي في العاصمة المغربية، على الإعلان المشترك بشأن القدس، إقرارًا منهما بالميزة والهوية الفريدة لمدينة القدس وقدسيتها، وحرصًا منهما على معناها وبعدها الروحي ودعوتها الخاصة كمدينة للسلام، والمحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان.

نص (نداء القدس) وفق موقع "أخبار الفاتيكان":

إننا نعتبر أنه من الأهمية بمكان أن يتم الحفاظ على مدينة القدس الشريفة كإرث مشترك للبشرية، لاسيما لمؤمني الديانات التوحيدية الثلاث، كمكان للقاء ورمز للتعايش السلمي، يُنمّى فيه الاحترام المتبادل والحوار.

لهذه الغاية، لا بد من صون وتعزيز الطابع الخاص المتعدد الديانات والبعد الروحي والهوية الثقافية المميزة للقدس الشريف.

إننا نتمنى بالتالي أن يتم ضمان حرية مؤمني الديانات التوحيدية الثلاث في الوصول إلى المدينة وحقّ كل ديانة في ممارسة شعائرها، كي تعلو من القدس الشريف، ومن طرف جميع المؤمنين، الصلاة لله، خالق الكل، من أجل مستقبل سلام وأخوة على الأرض.

نص النداء تلاه باللغة العربية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، وحضر المراسيم، إضافة إلى ولي العهد الأمير الحسن، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشارو الملك عمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، وأندري أزولاي، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأعضاء الوفد المرافق للبابا.

العاهل المغربي والبابا فرانسيس بعد توقيع "نداء القدس" (غيتي)

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