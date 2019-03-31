مرتكب مجزرة نيوزيلندا يشتكي ظروف سجنه: تعرف على الأسباب!

اشتكى بيرنتون هاريسون تارنت، مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا قبل نحو أسبوعين، من انتهاك حقوقه الشخصية في سجن أوكلاند الذي يقبع فيه.

التفاصيل:

وسائل إعلام نيوزيلندية ذكرت أن تارنت يقبع في زنزانة بسجن أوكلاند، منتظرا موعد محاكمته، وأنه تقدم بشكوى رسمية حيال انتهاك حقوقه في السجن.

تارنت احتج على عدم سماح إدارة السجن له بمشاهدة التلفاز، والتحدث بالهاتف، واستقبال الزوار.

أوضح حقوقيون أن القوانين لا تجيز للمتهم تارنت، الذي تسبب في مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين، التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع به باقي السجناء.

المحامي ميشيل بوت، قال إن عدم سماح إدارة السجن لتارنت باستخدام الهاتف واستقبال الزوار، مطابق للقوانين.

خلفيات:

في 15 من مارس/آذار الجاري، استهدف تارنت، وهو أسترالي ينتمي لليمين المتطرف ويعادي المهاجرين، مسجدي النور ولينوود في كرايستشيرش، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.

تمكنت السلطات من توقيفه، ومثل أمام المحكمة في 23 من مارس/ آذار الجاري، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ"القتل العمد".

ليس من الواضح أمام أية محكمة سيمثل المتهم في جلسته المقررة في 5 من أبريل/ نيسان المقبل.

الرجل الأبيض