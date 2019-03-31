لحظة بلحظة: الانتخابات البلدية التركية

بدأ فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها، (الأحد)، أمام الناخبين الأتراك لاختيار مرشحيهم في إطار الانتخابات البلدية وأمناء الأحياء في جميع محافظات تركيا.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 57 مليونا، ويتنافس في هذه الانتخابات مرشحون من 12 حزبا سياسا.

غير أن المنافسة الأبرز هي بين تحالف الجمهور المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وتحالف الشعب المكون من حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح، وبدعم من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب السعادة.

وفي كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد حصول حزبه على المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير.

الأحدث:

أردوغان معلقا على نتائج الانتخابات المحلية: الشعب التركي جعلنا (حزب العدالة والتنمية) اليوم في الصدارة للمرة الـ 15 في الانتخابات.

زعيم الحركة القومية التركي: أمتنا لقنت عصابات الاقتصاد والعملة الأجنبية والمنظمات الإرهابية الدرس الذي يستحقونه.

رئيس حزب الحركة القومية: انتخابات 31 مارس قضت على الجهات التي تتطلع إلى إضعاف وبث الوهن في بلادنا.

زعيم "الحركة القومية" التركي يؤكد احترام حزبه لنتائج الانتخابات المحلية.

زعيم الشعب الجمهوري التركي المعارض قليجدار أوغلو: "مستعدون للإيفاء بأي مهمة تقع على عاتقنا لتجاوز الأزمة الاقتصادية".

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي: الشعب وقف إلى جانب الديمقراطية وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا.

الأناضول: مرشح الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول "إمام أوغلو" يستنكر إعلان منافسه عن "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم فوزه قبيل استكمال فرز الأصوات.

يلدريم: بإذن الله سنحول إسطنبول إلى مدينة يعيش فيها 15 مليون شخص بسعادة وسلام.

بن علي يلدرم يعلن فوزه في الانتخابات البلدية بإسطنبول.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: سنعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن.

احتدام السباق بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" في إسطنبول بعد فرز 98% من الأصوات ومرشح "العدالة" يحصل على 48.75% بينما "الجمهوري" 48.60%.

مراسل الجزيرة: مرشح المعارضة في اسطنبول يقترب من مرشح العدالة والتنمية بأقل من 1% بعد فرز 96% من الأصوات.

الأناضول: مرشح "العدالة والتنمية" يحصد 71.40 % من الأصوات في ولاية قونية مقابل 19.69% لمرشح "إيي" بعد فرز 77% من الأصوات.

الأناضول: مرشح "الشعب الجمهوري" يتقدم في إزمير بنسبة 58.12% مقابل 38.35% لمنافسه من حزب "العدالة والتنمية" بعد فرز 82% من الأصوات.

أبرز ما ورد في كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان:

نتائج الانتخابات تظهر أن أشقاءنا الأكراد لم يسلموا إرادتهم للمنظمة الإرهابية.

خسرنا بلديات وكسبنا أخرى وهذا من مقتضيات الديمقراطية ونرضى بتقدير الشعب.

لقد أحرز حزب "العدالة والتنمية" مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير منذ انتخابات نوفمبر 2002

على أجندتنا برنامج إصلاحات مهم للغاية.

لقد خسر مجددا الذين يحاولون تركيع شعبنا عبر زعزعة وحدته وتضامنه.

أردوغان: على أجندتنا برنامج إصلاحات هام للغاية

وهذه أبرز التطورات:

الأناضول: مرشح "الشعب الجمهوري" يتقدم في أنقرة بنسبة 50.02% مقابل 47.64% لمنافسه من حزب "العدالة والتنمية" بعد فرز 80% من الأصوات.

الأناضول: مرشح "العدالة والتنمية" يتقدم في إسطنبول بنسبة 49.68% مقابل 47.77% لمنافسه من "الشعب الجمهوري" بعد فرز 88% من الأصوات.

العدالة والتنمية" يتقدم في 40 ولاية و"الشعب الجمهوري" المعارض في 20 من أصل 81 ولاية.

مرشح العدالة والتنمية يتقدم على مرشح الشعب الجمهوري في إسطنبول بفارق 3% بعد فرز 80% من الأصوات.

مرشح الشعب الجمهوري يتقدم على مرشح العدالة والتنمية في أنقرة بفارق 2% بعد فرز 60% من الصناديق.

الأناضول: مرشح "العدالة والتنمية" يحصد 70.99% من الأصوات في ولاية قونية مقابل 20.25% لمرشح "إيي" بعد فرز 44% من الأصوات.

الأناضول: مرشح "الشعب الجمهوري" يحصد 49.91 % من الأصوات في أنطاليا مقابل 47.55% لمرشح "العدالة والتنمية" بعد فرز 41% من الأصوات.

الأناضول: مرشح "الشعب الجمهوري" يتقدم في أنقرة بنسبة 48.64% مقابل 48.47% لمنافسه من حزب "العدالة والتنمية" بعد فرز 41% من الأصوات.

الأناضول: مرشح "الشعب الجمهوري" يحصد 58.28 % من الأصوات في إزمير مقابل 37.56% لمرشح "العدالة والتنمية" بعد فرز 38% من الأصوات.

مراسل الجزيرة: تقارب النتائج بين مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب في العاصمة أنقرة بعد فرز 37% من الأصوات.

مراسل الجزيرة: مرشح حزب العدالة والتنمية في إسطنبول يحافظ على تقدمه بنسبة 51% بعد فرز 50% من الأصوات.

مراسل الجزيرة: مرشح حزب العدالة والتنمية في أنقرة يتقدم النتائج بنسبة 50% بعد فرز 25 % من الأصوات.

يني شفق: تقدم حزب العدالة والتنمية بـ 51.6% من الأصوات بعد فرز حوالي 25% من الصناديق في عموم تركيا.

يني شفق: تقدم حزب العدالة والتنمية بـ 52.2% من الأصوات بعد فرز 14% من الصناديق في عموم تركيا.

مراسل الجزيرة: إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية التركية ونسبة المشاركة بلغت 81% وفق مصادر شبه رسمية.

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية في الساعة الـ17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 بتوقيت غرينيتش) بعموم البلاد.

انتهاء التصويت في إسطنبول وبدء عملية فرز وعد الأصوات ـ الأناضول

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية، في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في 32 ولاية تقع شرق البلاد.

برنامج اللجنة العليا للانتخابات: عملية الاقتراع انتهت في ولايات أدي يامان وآغري وأرتوين وبينغول وبتليس ودياربكر وألازيغ وأرزينجان وأرضروم وغازي عنتاب وكيراسون وكوموش خانة وهكاري

اللجنة العليا للانتخابات: الاقتراع أنتهى أيضا في ولايات قارص وملاطيا وقهرمان مرعش وماردين وموش وأوردو وريزة وسعيرت وسيواس وطرابزون وتونج إيلي وشانلي أورفة ووان وبايبورت وباطمان وشرناق وأردهان واغدير وكليس.

اللجنة العليا للانتخابات: في الولايات التي تقع غرب تركيا، فإن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت إسطنبول.

سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات، عقب رفع اللجنة العليا للانتخابات، حظر نشر النتائج على وسائل الإعلام.

أدلى المواطنون الأتراك في 6 ولايات، شرقي البلاد، بأصواتهم في مراكز الانتخابات، وسط تساقط الثلوج.

مواطنون يدلون بأصواتهم في قضاء يوكسك أوفا بولاية هكاري بعد المشي في طرقات تكتسي بالثلوج.