حكومة برئاسة بدوي في الجزائر: تعرف على 21 وزيرا جديدا

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن الرئاسة أعفت وزراء كثيرين من مهامهم.

التفاصيل:

حكومة جديدة في الجزائر من 27 وزيرا بينهم ستة من الفريق القديم.

قناة النهار الخاصة ذكرت أن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت وسيبقى نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.

تعين صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة.

نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان أحمد قايد صالح سيحتفظ بمنصبه.

تعين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال.

تعيين رؤوف سليم برناوي وزيرا لقطاع الشباب والرياضة خلفا للوزير السابق محمد حطاب.

عدة وزراء من الحكومة السابقة احتفظوا بمناصبهم، مثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال ووزيرة البيئة ووزيرة التضامن الوطني وغيرهم.

تعيين صلاح الدين دحمون وزير للداخلية والجماعات المحلية.

تعيين سليمان براهمي وزيرا للعدل.

تعيين يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.

تعيين عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية.

تعيين غنية الدالية وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.

تعيين جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم.

تعيين شريف عمراوي وزير للفلاحة.

تعيين كمال بلحود وزير السكن.

تعيين سعيد جلاب وزير للتجارة.

تعيين مصطفى كورابة وزيرا للنقل والأشغال العمومية.

تعيين علي حمام وزيرا الموارد المائية.

تعيين عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة.

تعيين محمد ميراوي وزيرا للصحة والسكان.

تعيين فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان.

تعيين فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة.

تعيين بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

تعيين موسى دادة وزيرا للثقافة.

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