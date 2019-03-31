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حكومة برئاسة بدوي في الجزائر: تعرف على 21 وزيرا جديدا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
31/3/2019

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن الرئاسة أعفت وزراء كثيرين من مهامهم.

التفاصيل:
  • حكومة جديدة في الجزائر من 27 وزيرا بينهم ستة من الفريق القديم.
  • قناة النهار الخاصة ذكرت أن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت وسيبقى نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.
  • تعين صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة.
  • نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان أحمد قايد صالح سيحتفظ بمنصبه.
  • تعين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال.
  • تعيين رؤوف سليم برناوي وزيرا لقطاع الشباب والرياضة خلفا للوزير السابق محمد حطاب.
  • عدة وزراء من الحكومة السابقة احتفظوا بمناصبهم، مثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال ووزيرة البيئة ووزيرة التضامن الوطني وغيرهم.
  • تعيين صلاح الدين دحمون وزير للداخلية والجماعات المحلية.
  • تعيين سليمان براهمي وزيرا للعدل.  
  • تعيين يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
  • تعيين عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية.  
  • تعيين غنية الدالية وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.
  • تعيين جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم.  
  • تعيين شريف عمراوي وزير للفلاحة.  
  • تعيين كمال بلحود وزير السكن.
  • تعيين سعيد جلاب وزير للتجارة.
  • تعيين مصطفى كورابة وزيرا للنقل والأشغال العمومية.
  • تعيين علي حمام وزيرا الموارد المائية.
  • تعيين عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة.  
  • تعيين محمد ميراوي وزيرا للصحة والسكان.
  • تعيين فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان.
  • تعيين فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة.  
  • تعيين بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
  • تعيين موسى دادة وزيرا للثقافة.
خلفيات:       
  • كان الرئيس الجزائري قد عين بدوري رئيسا للوزراء في 11 من مارس/  آذار الحالي خلفا لأحمد أويحيى المستقيل، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
  • بدوي كشف في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء، عن تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية وغير متحزبة بأسرع وقت ممكن. 
  • لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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