بسبب إسرائيل.. الكويت تقاطع مؤتمرا في البحرين

قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين، مقرر عقده منتصف أبريل/ نيسان المقبل، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.

التفاصيل

قال العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري، أمس السبت، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.

جاء ذلك في "تغريدة" عبر "تويتر" تقدم فيها "الكندري" بالشكر إلى الوزير "الروضان" إزاء القرار.

في الأيام الأخيرة طالب نواب برلمانيون بسحب البلاد مشاركتها بشكل فوري، التزامًا بموقف قيادة البلاد وشعبها الرافض للتطبيع.

المؤتمر الدولي السنوي هو من تنظيم صندوق العمل البحريني "تمكين" (شبه حكومي)، ومن المقرّر أن يشارك فيه عدد من الخبراء وروّاد الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي من مختلف دول العالم، للوقوف على آخر المستجدات التنموية في قطاع ريادة الأعمال.

أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية. — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) March 28, 2019

الكويت ورفض التطبيع

يردد المسؤولون الكويتيون دائما ما سبق وأكده أميرهم الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح من أن "الكويت ستكون آخر المطبّعين".

الشهر الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن موقف الكويت "واضح في رفض التطبيع مع إسرائيل".

نقل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، النائب عبد الكريم الكندري، عن وزير الخارجية الشيخ صباح الصباح، قوله: إن "عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد الثوابت، ويعد ركيزة السياسة الخارجية الكويتية".

تقدم الكويت الدعم بجميع أشكاله للقضية الفلسطينية.

كرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تصريحات داعمة للحق الفلسطيني ومواجهة الوفود الإسرائيلية في عدة فعاليات دولية.

في عام 2017، طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين واعتقال البرلمانيين الفلسطينيين.

تم تخصيص جناح للكتاب الفلسطيني بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" بمعرض الكويت الدولي للكتاب عام 2018.

الكويت شهدت فعاليات عدة مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)

تطبيع بحريني

شهد مؤتمر وارسو لـ"السلام والأمن بالشرق الأوسط"، في فبراير/ شباط، جلوس نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، قبل أن يجاوره في جلسة لاحقة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.

في مايو/ أيار من العام الماضي، رأى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، إزاء التهديدات الإيرانية عليها.

قال الوزير البحريني في تغريدة عبر تويتر "طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 10, 2018

في ديسمبر/ كانون الأول 2017، زار وفد بحريني يضم 24 شخصا من جمعية "هذه هي البحرين" إسرائيل وبشكل علني للمرة الأولى.

بحسب تقرير أعدته القناة الثانية العبرية، فإن الزيارة التي تستمر أربعة أيام ليست سياسية وإنما تحقيقا لرسالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حول التسامح والتعايش والحوار بين الديانات المختلفة.

التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عام 2016 مع الحاخام مارك شنير في قصره بالمنامة. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن الحاخام قوله إن العاهل البحريني قال له: "إنها مسألة وقت قبل أن تبدأ بعض الدول العربية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

في سبتمبر/ أيلول 2016، كتب وزير الخارجية البحريني تغريدة بالإنجليزية قال فيها "ارقد بسلام أيها الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعب المنال في الشرق الأوسط".

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حاخامات يهود، يرقصون مع شخصيات بحرينية، على أنغام أغنية لما يسمى "جبل الهيكل" في القدس.

تطبيع خليجي