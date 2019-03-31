القمة العربية.. توقعات برفض قرار ترمب بشأن الجولان المحتل
31/3/2019
من المتوقع أن يتحد الزعماء العرب المنقسمون منذ فترة طويلة بشأن قضايا إقليمية، على رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بضم "إسرائيل" للجولان المحتل في قمة تنعقد بتونس، الأحد.
وقال مسؤولون عرب إن تحول الموقف الأمريكي من الجولان التي استولت عليها "إسرائيل" عام 1967، والمطالب الفلسطينية بتأسيس دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ستهيمن على القمة.
التفاصيل:
القمة تأتي بينما تشهد الجزائر والسودان اضطرابات سياسية وتواجه دول عربية ضغوطًا دولية جراء الحرب في اليمن، وانقسامات أثارها نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وخلافًا مريرًا بين دول الخليج العربية.
لكن المنطقة تواجه تحديًا جديدًا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد تراب إعلانا الأسبوع الماضي يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة كما اعترف مسبقًا بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قال أمس السبت إن الوزراء العرب عبروا عن دعمهم لمقترح إعلان أن الخطوة الأمريكية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يسمح بالاستيلاء على الأراضي بالقوة.
باسيل كتب على تويتر "لبنان يقترح والعرب يوافقون: رفض القرار الأمريكي حول الجولان واعتباره باطلًا وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".
لبنان يقترح والعرب يوافقون:رفض القرار الاميركي حول الجولان واعتباره باطلاً وانتهاكاً لميثاق الامم المتحدة بالاستلاء على اراضي الغير بالقوة.كذلك الدعم العربي لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل وللبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وحق لبنان باسترجاعها GB
باسيل: كذلك الدعم العربي لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل، وحق لبنان في استعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر .
المتحدث باسم القمة محمود الخميري، قال إن من المتوقع أن يجدد الزعماء التزامهم بالمبادرة العربية التي تدعو للسلام مع إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967، لكنهم سيرفضون أي مقترح لا يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.
الخميري كان يشير فيما يبدو إلى خطة سلام أمريكية لم تعلن بعد يتولى إعدادها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر ويرفض الفلسطينيون مناقشتها.
معاونون لترمب قالوا إن خطواته أثارت ردود فعل عربية أقل حدة مما توقعه خبراء.
فيما يمكن لمعارضة "إسرائيل" أن توحد الدول العربية، فإن هناك خلافات بينها بشأن عدة قضايا منها احتجاجات تطالب بالديمقراطية تشهدها المنطقة منذ عام 2011 والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، قال الجمعة، إن التهديد الإيراني هو التحدي الرئيسي أمام العرب.
العساف: من أخطر أشكال الإرهاب والتطرف هو ما تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية وميليشياتها من الحرس الثوري في سوريا والعراق ولبنان واليمن والذي يحتاج منا التعاون لمواجهته.
أول قمة تجمع بين زعيمي قطر والسعودية:
القمة التي ستنعقد اليوم في تونس، ستكون أول مرة يلتقي فيها زعيما قطر والسعودية في ذات الاجتماع منذ مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة قادتها الرياض ومعها الإمارات والبحرين ومصر في 2017. وتتهم السعودية وحلفاؤها قطر بدعم ما تسميه الإرهاب والتقارب مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة بشكل قاطع.
ليس من المتوقع أن يحضر رئيسا السودان عمر البشير والجزائر عبد العزيز بوتفليقة القمة وسط احتجاجات مناهضة لحكومتيهما في البلدين.
كما تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ 2011 بسبب حملتها ضد المحتجين في بداية الحرب الأهلية. وقالت الجامعة العربية إن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى إجماع بعد بشأن عودة سوريا لمقعدها.
ويغيب نحو نصف القادة العرب عن المشاركة في القمة العربية الثلاثين المقررة اليوم في تونس العاصمة، وعليه ستنطلق القمة بحضور 12 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء، هم:
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (رئيس القمة الحالية) والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز (رئيس القمة السابقة)، وملك الأردن عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
يتضمن جدول أعمال القمة العربية نحو 20 مشروعًا وملفا أبرزها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.
هذه القمة هي الثالثة التي تستضيفها تونس، حيث سبق أن عقدت قمتان بها عامي 1979 و2004.