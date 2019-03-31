القمة العربية: اتفاق حول سورية الجولان واختلاف على مكان الانعقاد

انطلقت اليوم الأحد أعمال القمة العربية الثلاثين في العاصمة التونسية، بحضور عدد من الزعماء العرب.

وفيما يلي أبرز تطورات القمة وتصريحات الزعماء المشاركين فيها

وقال مراسل الجزيرة إنه تأجل إعلان اسم الدولة المضيفة للقمة العربية المقبلة لتعذر التوافق عليها في قمة تونس.

وحصلت "الجزيرة" على نسخة من بيان منفصل بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستصدره القمة العربية المنعقدة في العاصمة التونسية.

أبرز ما ورد في بيان بشأن الجولان:

رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

القرار الأمريكي يعد خرقا للمواثيق ولقرارت الشرعية الدولية ويقوض جهود السلام في المنطقة.

اعتبر القادة العرب في بيانهم القرار باطلاً شكلاً ومضمونا وأكدوا أنه يمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة

‏التأكيد على الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل.

القادة العرب أكدوا على أن هذا القرار الأمريكي لا يغير شيئا من الوضعية القانونية للجولان السوري ‏بوصفها أرضا احتلتها إسرائيل ‏عام 1967.

لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون: تسع سنوات مرت على بدء الحروب الإرهابية في الدول العربية، سقط فيها مئات آلاف الضحايا وتشرد الملايين، والآلاف المؤلفة من المعاقين والجرحى وأيضا المفقودين.

ميشال عون: أنظمة تهاوت ورؤساء غابوا، مدن بكاملها دمرت وثروات تبددت ومعالم ضاعت وشعوب تمزقت، وخسر الجميع.

ميشال عون: اليوم خف أزيز الرصاص ودوي الانفجارات وخفّ نزف الدم، ولكن الجراح التي خلفتها هذه الحروب حفرت عميقا في الوجدان العربي وفي المجتمعات العربية، فزادتها تمزقا وزادت

شروخها شروخا.

ميشال عون: الحرب هدأت أو تكاد، ولكن نتائجها لم تهدأ، فإلى متى الانتظار للبدء بترميم ما تكسر وإزالة التداعيات المؤلمة؟.

ميشال عون: شرذمة المنطقة والفرز الطائفي يمهدان لمشروع إسقاط مفهوم الدولة الواحدة الجامعة لصالح كيانات عنصرية طائفية وفرض واقع سياسي وجغرافي جديد يلاقي ويبرر إعلان إسرائيل دولة يهودية.

الرئيس اللبناني: اعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان واعترافه قبل ذلك بالقدس عاصمة لها، ينقضان جميع القرارات الدولية.

ميشال عون: قرار ترمب لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل

يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل

تدريجيا، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط

المعترف بها دوليا.

اليمن

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإرهابي الحاكم في إيران يفوق كل وصف.

هادي: المأساة طالت كل مدينة وحارة ومنزل في اليمن، والحرب التي تسببت بها هذه المليشيات الإرهابية فاقمت المشاكل الاقتصادية والإنسانية والأمنية.

هادي: الحكومة اليمنية لا ترفض السلام أبدًا، ودخلنا في مشاورات عديدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن مليشيا الحوثي بتحريض إيراني كانت تتعمد في كل مرة إفشال هذه المشاورات وإفراغها من محتواها من خلال رفضها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

هادي: آخر تلك الاتفاقات اتفاق السويد، وها هي أربعة أشهر تمضي من عمر هذا الاتفاق ولم ينفذ منه أي شيء نتيجة تهرب هذه المليشيات، ورفضها الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها ورفضها الإفراج عن المعتقلين والأسرى.

ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج: لن نتنازل عن مبادئنا، وعن الحلول السلمية للوصول إلى دولة مدنية بما يضمن عدم عودة الحكم الشمولي أو عسكرة الدولة.

السراج: عسكرة الدولة خط أحمر، لن نسمح له أن يحدث.

السراج: نتطلع لعقد مؤتمر الحوار الوطني، في أبريل/نيسان القادم، مؤملين بالوصول لصيغة تفاهمية تضمن العمل على توحيد مؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دستورية صحيحة تتيح للشعب أن يقول كلمته.

فلسطين

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل مستمرة في سياساتها الرامية إلى تدمير حل الدولتين.

الرئيس الفلسطيني: نحن مقبلون على أيام غاية في الصعوبة بعد أن دمرت دولة الاحتلال كل الاتفاقات وتنصلت من جميع الالتزامات.

الرئيس الفلسطيني: أملنا أن تساهم الانتخابات القادمة في وضع حد للانقسام الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني: سننظم انتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

الرئيس الفلسطيني: مصر قدمت مبادرة وافقنا عليها ووافقت عليها حماس إلا أنها لم تنفذ.

الرئيس الفلسطيني: نرجو ألا تتخلوا عن فلسطين في فترة صعبة وخطيرة للغاية.

الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع ولا معنى أن تكون فلسطين بدون القدس الشرقية.

الرئيس الفلسطيني: هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا هو إجبارنا على الاستسلام والتخلي عن أحقيتنا في المسجد الأقصى.

الرئيس الفلسطيني: الشهر الماضي اقتطعت إسرائيل أموال المقاصة ونحن نرفض استلام أموال منقوصة.

الرئيس الفلسطيني: نقول لإسرائيل إننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا وخاصة من ضحى منهم.

الرئيس الفلسطيني: سنواصل عملنا المشترك من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل الدولة المحتلة تنهب أرضنا ومواردنا الطبيعية.

الرئيس الفلسطيني: نحث الدول الأوربية وغيرها من التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك.

الرئيس الفلسطيني: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

الرئيس الفلسطيني: محاولات إسرائيل تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح.

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بأي خطة سلام لا تشمل قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية أنهت ما تبقى لها من دور في القيام بالوساطة في عملية السلام.

الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية وسيط غير نزيه.

الرئيس الفلسطيني: الآتي من الولايات المتحدة أعظم وأخطر.

الرئيس الفلسطيني: قرارات الإدارة الأمريكية تمثل نسفا لمبادرة السلام العربية.

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون بسبب دعم الإدارة الأمريكية لها.

الرئيس الفلسطيني: دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي تسبب في الممارسات القمعية والأنشطة الاستطيانية لسلطات الاحتلال.

الرئيس الفلسطيني: نجري اتصالات متواصلة مع الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها التعسفية لطمس هوية القدس.

الرئيس الفلسطيني: نتطلع إليكم لرص الصفوف لنصرة قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية.

مصر

السيسي: آن الأون أن نلحق كعرب بركب التقدم الاقتصادي ولتكن اجتماعاتنا خطوة على طريق التنمية الشاملة.

السيسي: نضم صوتنا إلى كل المطالبين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم حول اليمن.

السيسي: نطالب بالتحرك الفوري لبدء المفاوضات حول الأزمة السورية في سياق محادثات جنيف.

السيسي: نطالب بتحرك شامل لتحقيق مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في ليبيا.

الرئيس المصري: نطالب بالتحرك الفوري لبدء المفاوضات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في سوريا تحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية.

الرئيس المصري: مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة يقتضي تطبيق المقاربة الشاملة لمواجهة الإرهاب.

الرئيس المصري: اليد العربية لا تزال ممدودة بالسلام العادل والشامل القائم على التمسك بالحقوق المشروعة.

الرئيس المصري: لا بد من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الأردن

العاهل الأردني: رغم هزيمة داعش في العراق وسوريا إلا أن خطر الإرهاب لم ينته بعد.

العاهل الأردني: الجولان هي أرض سورية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

العاهل الأردني: موقفنا ثابت من أنه لا بديل للحل السياسي الذي يضمن وحدة سوريا ويضمن عودة السوريين إلى أرضهم.

العاهل الأردني: الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس الشريف والدفاع عنها.

العاهل الأردني: لا أمن ولا ازدهار ولا استقرار في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين.

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم الأول للوجدان العربي.

العاهل الأردني: شعوبنا وخاصة الشباب يستحقون منا العمل من أجل غد أفضل.

الكويت

أمير الكويت: نحرص على علاقات صداقة وتعاون مع إيران تستند إلى احترام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول.

أمير الكويت: لا نهاية للصراع في اليمن إلا عن طريق حل سياسي ينهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

أمير الكويت: نرفض القرار الأمريكي الخاص بالجولان السورية والذي يخالف الشرعية الدولية.

أمير الكويت: ندعو العالم إلى إشاعة قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

أمير الكويت: أي ترتيبات للسلام في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أمير الكويت: القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولوياتنا.

أمير الكويت: نشجب وندين العمل الإجرامي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا.

أمير الكويت: لابد من اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ توصيات القمم العربية التنموية السابقة.

الاتحاد الأوربي

موغيريني: تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان ليس حلا.

موغيريني: نحتاج إلى ترجمة اتفاقيات ستوكهولم لفرض حل سلمي للأزمة في اليمن

موغيريني: لابد من العمل من أجل إنهاء القضية الفلسطينية من خلال إقرار حل الدولتين.

موغيريني: علينا دعم الوكالات الأممية التي تحمل أهمية بالغة بالنسبة للفلسطينيين.

موغيريني: أجدد رفض الاتحاد الأوربي لقرار الولايات المتحدة بشأن أحقية إسرائيل في هضبة الجولان السورية.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني: يجب أن نواجه الكثير من التحديات ولدينا فرص للتعاون المشترك.

منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نتطلع لمزيد من التعاون بين الدول العربية والإسلامية في كافة المجالات.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: خطاب الكراهية والتعصب بات يهدد كافة المجتمعات.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نجدد رفضنا وإدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: لا بديل عن الحوار سبيلا لحل النزاعات.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأمم المتحدة

غوتيريش: نرحب بأي عملية انتقال سلمي تحقق الاستقرار في الجزائر.

غوتيريش: تشكيل الحكومة في لبنان يفتح الفرصة أمام خطة الاستقرار.

غوتيريش: الأمم المتحدة تدعم عملية استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

غوتيريش: هناك خطر أزمة إنسانية عميقة في سوريا.

غوتيريش: نأمل أن نحقق المزيد من التقدم في ليبيا من خلال العملية السياسية.

غوتيريش: أريد أن أشدد على حل الدولتين بالنسبة لفلسطين وإسرائيل والقدس عاصمة للدولتين.

غوتيريش: نؤكد على أهمية وحدة الأراضي السورية بما في ذلك الجولان المحتلة.

غوتيريش: نعمل على حل الأزمة اليمنية عن طريق المفاوضات وتغليب الحلول السياسية هناك.

غوتيريش: نواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق التقدم في الحل السياسي في اليمن.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أدعو لوحدة العالم العربي لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.

جامعة الدول العربية

أبو الغيط: العمل العربي المشترك يظل طوق النجاة لحل الأزمات في المنطقة.

أبو الغيط: الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

أبو الغيط: من غير المقبول أن تتدخل قوة إقليمية في شؤوننا الداخلية بدعم فصيل أو آخر.

انطلاق القمة العربية في دورتها الثلاثين بالعاصمة التونسية https://t.co/oWgJJKLDIB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2019

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: التدخلات من إيران وتركيا فاقمت من تعقد الأزمات في المنطقة وأدت إلى صعوبة الحل.

الرئيس التونسي: لابد من تعزيز العمل المشترك وتحقيق المصالحة العربية لخدمة المصالح العليا للأمة.

تونس

الرئيس التونسي: لابد من تكثيف الجهود من أجل دفع العلاقات التنموية والاقتصادية بين الدول العربية.

الرئيس التونسي: يظل الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه الأمن العالمي وعلينا أن نبذل كافة الجهود لمحاصرته.

الرئيس التونسي: لابد من إنهاء الأزمة في اليمن من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة.

الرئيس التونسي: نجدد التأكيد على أن الجولان أرض عربية محتلة.

الرئيس التونسي: لابد من العمل على إنهاء الأزمة الليبية بعيدا عن الصراعات ومن خلال الحل السياسي.

الرئيس التونسي: تأزم الأوضاع في ليبيا ينعكس على الأمن والاستقرار على دول المنطقة.

الرئيس التونسي: لابد من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينة في عملنا العربي المشترك.

الرئيس التونسي: أي تسوية للقضية الفلسطينية يجب أن تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على مبدأ حل الدولتين.

الرئيس التونسي: تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يتم عبر تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

الرئيس التونسي: تخليص المنطقة من جميع الأزمات وبؤر التوتر أصبح حاجة ملحة لا تنتظر التأجيل

الرئيس التونسي: علينا تجاوز الخلافات وتنمية أواصر التعاون الفعلي بين الدول العربية.

الرئيس التونسي: من غير المقبول أن تستمر المنطقة العربية في صدارة بؤر التوتر والإرهاب في العالم.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي: سنعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك خلال رئاستنا للقمة العربية.

السعودية

العاهل السعودي يسلم رئاسة القمة العربية إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.