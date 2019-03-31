الاحتلال يفتح المعابر.. وقصف أهداف للمقاومة وسط غزة

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، في إطار التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، رغم سقوط 4 شهداء في مليونيه العودة عند حدود غزة.

وفجر اليوم، استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع للمقاومة وأرضًا خالية في القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها، وزعمَ الاحتلال أن القصف جاء ردًا على صواريخ أطلقت من قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم وسقطت في مناطق مفتوحة داخل المستوطنات المحيطة بالقطاع.

التفاصيل:

جيش الاحتلال قصف عدة مواقع ادعى أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بزعم الرد على إطلاق القذائف على مستوطنات "غلاف غزة"، كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقوف حركة الجهاد الإسلامي وراء إطلاق الصواريخ، إلا أن الفصائل لم تتبن عملية الإطلاق.

القصف الإسرائيلي يأتي عقب استشهاد 4 شبان وإصابة 316 آخرين بجروح مختلف برصاص الاحتلال وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة عشرات آلاف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية إحياءً للذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة والذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض على الحدود الشرقية للقطاع أمس الجمعة.

الإذاعة الإسرائيلية العامة، ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي قرر، الأحد، فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون في قطاع غزة، بالإضافة إلى معاودة فتح المياه للصيادين، بعد التزام الفصائل الفلسطينية بالتفاهمات خلال "مليونية الأرض والعودة".

آلاف الفلسطينين يشاركون في مسيرة مليونية الأرض والعودة (رويترز)

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأوضاع في قطاع غزة، خلال مليونية السبت، سارت بناءً على التفاهمات التي أبرمت قبل التظاهرات، وهي عدم اقتراب الحشود من الحدود، بسبب وضع حركة حماس لمنظمين ارتدوا بزات برتقالية، حالوا دون اقتراب المتظاهرين من السياج الحدودي، وهو ما قال عنه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين مينليس "إنه لم يحدث طوال العام الماضي".

مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، عزا في بيان عممه على وسائل الإعلام الإسرائيليّة، الهدوء في قطاع غزة إلى "سياسات الاحتلال التي شملت غارات قوية لسلاح الجو، وتحذيرات شديدة لقادة حركة حماس والتجهيزات العسكرية الضخمة في محاذاة قطاع غزة"، لافتًا إلى "رضا" إسرائيل عن جهود الوساطة المصريّة.

محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، كتب أمس السبت، أنه من المتوقع أن يمرر جيش الاحتلال لقطاع غزة "عددًا محدودًا" من الشاحنات التجارية عبر معابر قطاع غزة، وأن يوسع مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع، وهو الأمر المتوقع حدوثه اليوم الأحد، على أن يسمح لاحقًا بزيادة الدعم الدولي (القطري بالأساس) لقطاع غزة، وبمعاودة العمل بمشاريع البنى التحتية العالقة، مثل شركة الكهرباء والصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين قبل بدء فعاليات مليونية العودة (رويترز)