إسرائيليون بينهم وزير يشاركون في مؤتمر بالبحرين الشهر المقبل

يشارك إسرائيليون في مؤتمر لريادة الأعمال في المنامة منتصف أبريل/ نيسان المقبل، في خطوة أثارت استنكار برلمان المملكة الخليجية الصغيرة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

التفاصيل:

ووضعت أسماء المشاركين الإسرائيليين، وبينهم نائبة لرئيس "هيئة الابتكار الاسرائيلية"، إلى جانب صورهم، ضمن لائحة المتحدّثين في "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال" بين 15 و18 من أبريل/ نيسان.

أضيف اسم وزير الاقتصاد الاسرائيلي إيلي كوهين إلى قائمة المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر.

هيئة البحرين للسياحة والمعارض الحكومية: المؤتمر متخصّص في ريادة الأعمال، ويعدّ بمثابة منصة تعرض عليها جميع البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.

تتمثّل في المؤتمر "170 دولة"، بينها السعودية ومصر ولبنان والولايات المتحدة.

استنكر مجلس النواب البحريني مشاركة المتحدّثين الإسرائيليين في المؤتمر.

أبرز ما ورد في بيان المجلس:

يعلن مجلس النواب استنكاره استضافة متحدّثين إسرائيليين في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.

نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ستظلّ من أولويات الشعب البحريني.

خلفيات

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 10, 2018