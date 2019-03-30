مليونية "العودة".. قمع إسرائيلي وانزعاج مصري

مع انطلاق مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى الأولى لمسيرة العودة، شهدت المسيرة قمعا إسرائيليا أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وهو ما أزعج الوفد الأمني المصري الذي يزور القطاع.
القمع الإسرائيلي
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شخصين وإصابة 296 آخرين.
قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
قوات الاحتلال استهدفت مخيمات العودة ونقاط طبية بقنابل الغاز بكثافة.
العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
مراسل الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين قبل بدء فعاليات المسيرة، وفي مسافات بعيدة عن السلك الفاصل بين غزة وإسرائيل.
فرق النظام التي جهزتها الهيئة العليا لمسيرة العودة عملت بالشكل المطلوب في منع احتكاك المتظاهرين بقوات جيش الاحتلال، إلا أن وقعت إصابات بالرصاص الحي بدأ المتظاهرون في رشق القوات بالحجارة.
انعدام استخدام طريقة حرق الإطارات "الكوشوك" جعلت المتظاهرين مكشوفين لقناصة الاحتلال الذين أطلقوا النار صوب المتظاهرين في مناطق عليا من الجسد، ما أدى لوقوع إصابات خطيرة.
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس زار مخيم العودة شرق غزة، ويحيى السنوار رئيس حركة حماس بغزة زار مخيم العودة شرق خانيونس.
انزعاج مصري
وفد المخابرات العامة المصرية الذي يزور غزة منذ الأربعاء المقبل، زار مخيم العودة شرق مدينة غزة، وبقي على متابعة حية ومباشرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمجريات الأحداث.
الوفد أقنع فصائل الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ببقاء المليونية بطابعها السلمي وعدم الاحتكاك مع جنود الاحتلال، بهدف تمرير اتفاق الهدوء بدءًا من غدٍ الأحد.
مصدر فصائلي كان على متابعة مع الوفد المصري لـ"الجزيرة مباشر": الوفد المصري أبدى انزعاجه من التصرفات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين.
المصدر: الوفد المصري أجرى اتصالات فورية مع المسؤولين الإسرائيليين وحثهم على ضبط تصرفات الجنود على الحدود.
المصدر: الوفد طلب من الفصائل احتواء الموقف والحفاظ على الاتفاق، وعدم الاتجاه للتصعيد خلال فعاليات المسيرة أو بعدها.
المصدر: الوفد المصري ابلغ الفصائل صباح اليوم أن الخطط الزمنية لبدء ترجمة اتفاق الهدوء على أرض الواقع ستكون بين يدي الوفد صباح غد الأحد في حال استمر الهدوء اليوم.
المصدر: الوفد المصري بات قلقا من إمكانية إطلاق صواريخ من غزة مساء اليوم ردا على قمع الاحتلال للمسيرة السلمية، خصوصا في ظل تهديدات فصائل المقاومة بالرد على أي عدوان إسرائيلي بحق المتظاهرين.
المصدر: الوفد المصري سيغادر غزة اليوم، على أن يعود مساء غدٍ الأحد حاملا الخطط الزمنية لتنفيذ الاتفاق الذي توسط فيه بين الفصائل وإسرائيل.
خلفيات
بدأ المتظاهرون المشاركين في مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار، بالتوافد إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ تلبيةً لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقها.
شارك عشرات آلاف المواطنين في المليونية، في ظل الإضراب الشامل التي تعيشه غزة اليوم، مع تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والتعليمية.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نأمل أن يمر اليوم دون خسائر في صفوف المدنيين في غزة وأن يتم تجنيبهم الأذى خاصة الأطفال.
الصليب الأحمر: مر عام لم يكن سهلا على من يعيشون في غزة، عام استنزف قدرة المدنيين على التكيّف في ظل وضع هش وغير مستدام أصلا. ومع التحديات الاقتصادية وأزمة الوقود، وتوالي حلقات من الأحداث، فاق هذا كله مجتمعا قدرة المدنيين على التحمل بكثير.
فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الوضع في غزة، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة الكبرى.
حق أضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن غوتيريش يأمل في تجنب العنف وعدم إضافة المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أنه "خلال عام مضى، كانت هناك خسارة مذهلة في الأرواح والإصابات في قطاع غزة".
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، جيمي مكجولدريك، ناشد الجانبين العمل من أجلالحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء، قائلا إن على إسرائيل "استخدام كل الإمكانيات فيما يتعلق بالسيطرة على الحشود والمظاهرات وعدم استخدام الذخيرة الحية، كما فعلوا في الماضي" من أجل "منع سقوط أعداد كبيرة من الجرحى".