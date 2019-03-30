مليونية "العودة".. قمع إسرائيلي وانزعاج مصري

مع انطلاق مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى الأولى لمسيرة العودة، شهدت المسيرة قمعا إسرائيليا أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وهو ما أزعج الوفد الأمني المصري الذي يزور القطاع.

القمع الإسرائيلي

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شخصين وإصابة 296 آخرين.

قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

قوات الاحتلال استهدفت مخيمات العودة ونقاط طبية بقنابل الغاز بكثافة.

العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

مراسل الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين قبل بدء فعاليات المسيرة، وفي مسافات بعيدة عن السلك الفاصل بين غزة وإسرائيل.

فرق النظام التي جهزتها الهيئة العليا لمسيرة العودة عملت بالشكل المطلوب في منع احتكاك المتظاهرين بقوات جيش الاحتلال، إلا أن وقعت إصابات بالرصاص الحي بدأ المتظاهرون في رشق القوات بالحجارة.

انعدام استخدام طريقة حرق الإطارات "الكوشوك" جعلت المتظاهرين مكشوفين لقناصة الاحتلال الذين أطلقوا النار صوب المتظاهرين في مناطق عليا من الجسد، ما أدى لوقوع إصابات خطيرة.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس زار مخيم العودة شرق غزة، ويحيى السنوار رئيس حركة حماس بغزة زار مخيم العودة شرق خانيونس.

عدم حرق الإطارات جعل المتظاهرين مكشوفين لقناصة الاحتلال (رويترز)

انزعاج مصري

وفد المخابرات العامة المصرية الذي يزور غزة منذ الأربعاء المقبل، زار مخيم العودة شرق مدينة غزة، وبقي على متابعة حية ومباشرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمجريات الأحداث.

الوفد أقنع فصائل الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ببقاء المليونية بطابعها السلمي وعدم الاحتكاك مع جنود الاحتلال، بهدف تمرير اتفاق الهدوء بدءًا من غدٍ الأحد.

مصدر فصائلي كان على متابعة مع الوفد المصري لـ"الجزيرة مباشر": الوفد المصري أبدى انزعاجه من التصرفات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين.

المصدر: الوفد المصري أجرى اتصالات فورية مع المسؤولين الإسرائيليين وحثهم على ضبط تصرفات الجنود على الحدود.

المصدر: الوفد طلب من الفصائل احتواء الموقف والحفاظ على الاتفاق، وعدم الاتجاه للتصعيد خلال فعاليات المسيرة أو بعدها.

المصدر: الوفد المصري ابلغ الفصائل صباح اليوم أن الخطط الزمنية لبدء ترجمة اتفاق الهدوء على أرض الواقع ستكون بين يدي الوفد صباح غد الأحد في حال استمر الهدوء اليوم.

المصدر: الوفد المصري بات قلقا من إمكانية إطلاق صواريخ من غزة مساء اليوم ردا على قمع الاحتلال للمسيرة السلمية، خصوصا في ظل تهديدات فصائل المقاومة بالرد على أي عدوان إسرائيلي بحق المتظاهرين.

المصدر: الوفد المصري سيغادر غزة اليوم، على أن يعود مساء غدٍ الأحد حاملا الخطط الزمنية لتنفيذ الاتفاق الذي توسط فيه بين الفصائل وإسرائيل.

شارك عشرات الآلاف في المليونية في ظل الإضراب الشامل التي تعيشه غزة (رويترز)

خلفيات

بدأ المتظاهرون المشاركين في مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار، بالتوافد إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ تلبيةً لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقها.