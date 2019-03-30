لحظة بلحظة: مليونية العودة وكسر الحصار

توافد آلاف الفلسطينيين، صباح السبت، إلى مناطق السياج الحدودي مع إسرائيل شرقي غزة، للمشاركة في مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المئات من المتظاهرين المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى إصابة المئات بالاختناق.

وهنا نرصد تطورات الأوضاع خلال مظاهرات اليوم:

لحظة بلحظة

مراسل الجزيرة مباشر: استشهاد فلسطيني رابع برصاص الاحتلال شرقي خانيونس خلال مسيرة العودة ومليونية الأرض.

يديعوت أحرونوت: يتظاهر الآن حوالي 300 ناشط إسرائيلي أمام مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب تعبيرا عن دعمهم للفلسطينيين الذين تظاهروا اليوم على حدود قطاع غزة حيث "استشهد" 3 منهم وأصيب العشرات.

استشهاد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال شرقي خانيونس خلال مسيرات العودة ومليونية الأرض.

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، وعشرات الإصابات وبينها إصابات بالرصاص الحي.

متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: اجمالي الحالات التي تعاملت معها طواقم الهلال حتى الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، بلغ شهيدان، و296 إصابة منها 39 إصابة بالرصاص الحي، و14 إصابة بالمطاط، و204 إصابة بالغاز، و32 إصابة شظايا وضربات، و107 ضربات بقنابل غاز.

المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: توزيع الإصابات جغرافيا كان في محافظة شمال غزة 75 إصابة وفي غزة 59 إصابة، و63 إصابة في الوسطى، و108 إصابة في خانيونس، و92 إصابة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و138 مصابا برصاص جيش الاحتلال.

الهلال الأحمر الفلسطيني: 33 إصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: وفد أمني مصري يتوجه إلى مخيم العودة شرقي غزة.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل مخيم العودة في منطقة ملكة شرقي غزة بالتزامن مع وصول الوفد الامني المصري.

مراسل الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار، وقنابل الغاز لتفريق متظاهرين شرقي غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال أطلقت قنابل غاز داخل مخيمات العودة، واستهدفت نقاطا طبية.

الأناضول: العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم إسعافهم ميدانيا.

مراسل الجزيرة مباشر: الاحتلال يستهدف النقطة الطبية شرق مخيم البريج بقنابل الغاز بكثافة.

مراسل الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين قبل بدء فعاليات المسيرة، وفي مسافات بعيدة عن السلك الفاصل بين غزة وإسرائيل.

استشهاد المواطن محمد جهاد جودت سعد 20 عام جراء إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.

ألوية الناصر صلاح الدين: نراقب ونتابع عن كثب إجراءات العدو في التعامل مع مسيرات العودة السلمية اليوم، وأي حماقة يرتكبها سيدفع ثمنها باهظا.

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني: نشر 8000 عنصر من كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في محافظات قطاع غزة، في إطار مساندتها لجماهير شعبنا في إحياء فعاليات "مليونية الأرض والعودة".

إضراب عام يعم قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 في ذكرى يوم الأرض.

خلفيات:

أمس الجمعة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار بلغ في عامها الأول 266 شهيدا، منهم 50 طفلا و6 إناث ومسن واحد، فيما أصيب 30 ألفا و398 بإصابات مختلفة، منهم 16 ألفا و27 إصابة تم تحويلها للمستشفيات.

"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 من مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين، أثناء احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيهم.