لحظة بلحظة: مليونية العودة وكسر الحصار

توافد آلاف الفلسطينيين، صباح السبت، إلى مناطق السياج الحدودي مع إسرائيل شرقي غزة، للمشاركة في مسيرة "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المئات من المتظاهرين المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى إصابة المئات بالاختناق.
وهنا نرصد تطورات الأوضاع خلال مظاهرات اليوم:
لحظة بلحظة
خلفيات:
- أمس الجمعة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار بلغ في عامها الأول 266 شهيدا، منهم 50 طفلا و6 إناث ومسن واحد، فيما أصيب 30 ألفا و398 بإصابات مختلفة، منهم 16 ألفا و27 إصابة تم تحويلها للمستشفيات.
- "يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 من مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين، أثناء احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيهم.
- قبل عام من اليوم، انطلقت للمرة الأولى مسيرات "العودة وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.
- بلغت المواجهات ذروتها في 14 من مايو/أيار العام الماضي بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة، حيث استشهد يومها 62 فلسطينيا على الأقل برصاص الاحتلال وأصيب المئات بجروح.
- يعيش مليونا فلسطيني في القطاع الفقير الذي تحاصره إسرائيل بينما تغلق مصر في كثير من الأحيان معبر رفح الحدودي مع غزة.
- يطالب الفلسطينيون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم أو غادروا لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.