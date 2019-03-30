فيسبوك يشدد قواعد البث الحي بعد مجزرة مسجدي نيوزيلندا

أعلن موقع (فيسبوك) أنه سيشدد قواعد البث الحي ردا على استخدام الخدمة لنشر وقائع الاعتداء الدامي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا قبل أسبوعين وراح ضحيته 50 شخصا.
مجزرة المصلين في نيوزيلندا:
- قالت المديرة التشغيلية في فيسبوك "شيريل ساندبرغ" إن كثيرا من الناس طرحوا تساؤلات محقة بشأن الكيفية التي تم من خلالها استخدام المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك لنشر المقاطع المصورة المروعة للاعتداء.
- المديرة التشغيلية أوضحت أنه في ضوء الهجوم الإرهابي، سيتم اتخاذ ثلاث خطوات تتمثل في "تعزيز قواعد استخدام البث الحي في فيسبوك واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الكراهية على منصتنا ودعم المجتمع في نيوزيلندا".
- يعمل فيسبوك أيضا على منع المستخدمين الذي سبق وانتهكوا القواعد المجتمعية على الشبكة من استخدام البث الحي الخاص بها، وفق ساندبرغ.
- عملاق التواصل الاجتماعي، قرر الاستثمار في تحسين برنامج يحدد بسرعة النسخ المعدلة من الفيديوهات والصور العنيفة لمنع انتشارها على المنصة.
- ساندبيرغ قالت "فيما تمت مشاركة الفيديو الأصلي لاعتداء نيوزيلندا في بث حي، انتشر بشكل أساسي عبر إعادة مشاركته من الناس وتعديله لجعل مهمة انظمتنا في حجبه أصعب" موضحة أن "أصحاب النوايا السيئة سيحاولون دوما الالتفاف على إجراءاتنا الأمنية".
- تمكن فيسبوك من حذف الفيديو الذي استمر 17 دقيقة، لكنه لقي مشاركات كثيرة قبل ذلك على يوتيوب وتويتر وواجهت مواقع التواصل الاجتماعي صعوبة في سحب الصور.
- أعلن موقع فيسبوك في وقت سابق أنه قام خلال الساعات الـ24 الأولى من الهجوم بسحب 1.5 مليون مقطع فيديو للهجوم في العالم، بينها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها أثناء تحميلها".
خلفية:
- كان عنصري أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض قام بفتح النيران على المصلين بمسجدين في نيوزيلندا وقتل 50 شخصا في 15 مارس/ آذار.
- الإرهابي الأسترالي نقل وقائع المجزرة في بث مباشر على فيسبوك، في فيديو شوهد خلاله وهو يستهدف المصلين الواحد تلو الآخر ويجهز على المصابين والناجين الذين يحاولون الفرار.