فيسبوك يشدد قواعد البث الحي بعد مجزرة مسجدي نيوزيلندا

الإرهابي الأسترالي نقل وقائع المجزرة في بث مباشر على فيسبوك، في فيديو شوهد خلاله وهو يستهدف المصلين الواحد تلو الآخر ويجهز على المصابين والناجين الذين يحاولون الفرار.