غزة: ارتفاع عدد شهداء المليونية وإسرائيل تبدأ بتنفيذ الاتفاق

ارتفع عدد شهداء مسيرة مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار، مساء اليوم السبت، إلى أربعة بينهم 3 فتية، بعد ارتقاء شخصين متأثرين بجراحهما في مستشفيات قطاع غزة، عقب إصابتهم بجروح بالغة.

كما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 316 إصابة وصلت إلى مستشفيات وزارة الصحة، عدا عن تلك التي عولجت ميدانيا وتقدر بـ 250 إصابة.

عدد الشهداء

أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة مباشر": ارتفاع عدد الشهداء في مليونية اليوم إلى أربعة، وهم: الشهيد محمد جهاد سعد 20 عام شرق غزة صباح اليوم قبل بدء فعاليات مليونية العودة، والشهيد أدهم نضال عمارة 17 عام خلال الفعاليات شرق غزة والشهيد تامر هاشم أبو الخير 17 عام خلال الفعاليات شرقي خانيونس، والشهيد بلال محمود النجار 17 عام متأثرا بجراحه التي أصيب بها اليوم شرقي خانيونس.

القدرة: عدد المصابين الذين وصلوا مستشفيات الوزارة بلغ 316 إصابة، منهم 86 طفلا، و29 سيدة، فيما بلغ عدد المصابين بجروح حرجة جدا 5 مصابين، و9 حالات خطيرة.

القدرة: 64 مصابا بالرصاص الحي و16 إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط، و13 شظايا بالجسد، و46 استنشاق غاز.

القدرة: الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مسعفين، وتضرر ثلاث سيارات بشكل جزئي، بالإضافة إلى إصابة 7 صحفيين.

إسرائيل تبدأ في تنفيذ الاتفاق

في أعقاب حفاظ الهيئة العليا لمسيرة العودة على الطابع السلمي للمسيرة اليوم، وهذا ما شعرت به إسرائيل جيدا، بدأت الأخيرة في الإعلان عن تنفيذ بنود اتفاق الهدوء الذي رعته مصر في الأيام القليلة الماضية.

الجيش الإسرائيلي: الانضباط الذي أظهرته حماس على الحدود لم نشهده طوال العام الماضي

مصدر سياسي لقناة 13 العبرية: بفضل السياسة الإسرائيلية التي تضمنت هجمات قوية من سلاح الجو وتحذيرات حادة لقيادة حماس ونشر قوات الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع وهو ما أمر به رئيس الوزراء نتنياهو – مرّت أحداث السياج على حدود القطاع بهدوء نسبيًا، "إسرائيل" راضية أيضاً عن الجهود المصرية المبذولة للتهدئة.

هآرتس: ستقرر "إسرائيل" صباح غدا توسيع مساحة الصيد لغزة إلى 15 ميل بحري بعد أن كانت تصل في أحسن الأحوال إلى 9 أميال خلال الأشهر الماضية.

والا العبري: سيعمل معبر كرم أبو سالم التجاري غدا كالمعتاد، بعد إغلاق دام قرابة الأسبوع، في أعقاب سقوط صاروخ على شمال تل أبيب.

غضب إسرائيلي من الاتفاق مع حماس