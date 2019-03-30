البث الحي
سياسة

ضغوط على ماي للتعجيل بالخروج من الاتحاد الأوربي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
30/3/2019

ذكرت صحيفة صن البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتعرض لضغوط متزايدة من داخل حزبها المحافظين لتقود بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوربي خلال الشهور القليلة المقبلة.

التفاصيل
  • الصحيفة: خطاب أُرسل إلى ماي يحمل توقيع 170 من النواب المحافظين في البرلمان، الذين يبلغ عددهم 314 نائبا، بعدما رفض مجلس العموم أمس الجمعة اتفاقها الخاص بالانسحاب للمرة الثالثة.
  • الصحيفة: عشرة من الموقعين على الخطاب وزراء.
  • صحيفة عن وزير مؤيد للخروج: نريد مغادرة الاتحاد الأوربي يوم 12 من أبريل/ نيسان أو بعد ذلك بقليل.
  • أحجمت متحدثة باسم ماي عن التعليق على الخطاب.
  • سيحاول النواب يوم الاثنين الاتفاق على خطة بديلة للانسحاب من الاتحاد الأوربي.
  • من بين الخيارات التي حظيت حتى الآن بأكبر تأييد وجود علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوربي وإجراء استفتاء ثان.
  • هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): المسؤولون بالحكومة لا يستبعدون احتمال إجراء تصويت آخر في البرلمان هذا الأسبوع للاختيار بين اتفاق ماي والخيار الأكثر شعبية بين الخيارات التي اقترحها النواب.
كل الخيارات مطروحة
  • براندون لويس رئيس حزب المحافظين: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
  • لويس: تشكيل اتحاد جمركي يتناقض مع تعهدات المحافظين قبل الانتخابات العامة في 2017 ولا يحترم نتيجة استفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوربي.
  • لويس: لا أعتقد أن الناخبين يريدون العودة لمراكز الاقتراع من أجل إجراء انتخابات جديدة.
  • لويس: علينا النظر إلى ما يمكننا فعله في الخطوة التالية وعلينا أن نفعل شيئا مختلفا.
  • لويس: سيواصل البرلمان العملية يوم الاثنين ويتعين أن ننظر في جميع الخيارات.
  • تحظى فكرة تشكيل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوربي بدعم حزب العمال المعارض وبعض المحافظين.
خلفيات
  • ألقى رفض البرلمان بعملية الانسحاب من التكتل في أتون فوضى شاملة في نفس اليوم الذي كان موعدا للخروج.
  • أمام بريطانيا أقل من أسبوعين لإقناع باقي أعضاء الاتحاد الأوربي بقدرتها على حل الأزمة، وإلا فإنها ستخاطر بالخروج من التكتل يوم 12 من أبريل/نيسان من دون اتفاق يخفف من الصدمة الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

مصر.. انطلاق تدريب "سيف العرب" بمشاركة 6 دول عربية (فيديو)

التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وزير إسرائيلي سابق يشارك عضوا بالعائلة الحاكمة في الإمارات بصندوق استثمار

وقعت أبوظبي وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)