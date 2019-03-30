شهيد فلسطيني وتأهب إسرائيلي في الذكرى الأولى لمسيرات العودة

استشهد فلسطيني، صباح السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في القطاع.

وجاء في البيان أن محمد جهاد سعد (20 عاما) استشهد جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة"، تزامنا مع إحياء الفلسطينيين، السبت، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية||*

*(تعديل لاسم عائلة الشهيد)*

🚨استشهاد المواطن محمد جهاد جودت سعد 20 عام جراء اصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة. — د.أشرف القدرة (@press221) March 30, 2019

ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة في المسيرة المليونية في الذكرى الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن مسيرات اليوم ستحمل رسالة للعالم بوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لوقف مشاريع التطبيع، وكسر الحصار على القطاع.

في المقابل، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أڤيڤ كوخاڤي، بجولة ميدانية على الحدود مع قطاع غزة برفقة عدد من كبار قادة جيش الاحتلال، للاطلاع على استعدادات مواجهة مسيرات العودة المقررة اليوم السبت.

وقد صدّق كوخاڤي على خطط مواجهة أي تصعيد محتمل.

مسيرة مليونية

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دعت للمشاركة والاحتشاد السلمي، السبت، في المسيرة المليونية في الذكرى الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي توافق ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت أن مليونية مسيرات العودة التي ستنطلق السبت على حدود غزة، "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار الإسرائيلي، وتثبيت حق العودة".

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قال إن مسيرات اليوم ستحمل رسالة للعالم بوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لوقف مشاريع التطبيع وكسر حصار القطاع.

يسعى وسطاء مصريون ومسؤولون في المجال الإنساني إلى تجنب المزيد من إراقة الدماء قبيل ذكرى "مسيرة العودة الكبرى" السبت.

مصادر خاصة قالت لـ"الجزيرة نت" إن حركة حماس والفصائل رفضت وقف مسيرات العودة خلال اجتماعها بالوفد المصري، وأبدت تمسكها بالمسيرات حتى تحقيق أهدافها وكسر الحصار كليا المفروض على غزة منذ 13 عاما.

حماس تعهدت للمصريين بأن تعمل -عبر لجان ضبط وتنظيم- على عدم تدهور الأوضاع وانزلاقها نحو مواجهة عنيفة ودامية خلال "المظاهرة المليونية".

الاحتلال يحشد

جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد قواته المدرعة على حدود غزة، والتي تضم ثلاثة ألوية إضافة إلى لواء مدفعية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس قال إن الجيش "يواصل الاستعداد لأي تصعيد محتمل بخطط عمليات متنوعة".

{وَلا تُلْقوا بِأَيدِيكمْ إِلَى التَّهلُكَةِ}

كيف بدكم يكون يوم #السبت القريب؟سنة كاملة صرفت في #حماس مبالغ ضخمة لتنظيم #مسيرة_الفوضى اللّي كانت السبب في إصاباتكم بسبب الأعمال الإرهابية اللّي قمتوا بإستخدامها خلالها.

يا سكان #غزة، "اللي ما بِحلم بِندم".#مليونية_الأرض_والعودة pic.twitter.com/GrCb4ODvBZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 29, 2019

قلق أممي

فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الوضع في غزة، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة الكبرى.

حق أضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن غوتيريش يأمل في تجنب العنف وعدم إضافة المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أنه "خلال عام مضى، كانت هناك خسارة مذهلة في الأرواح والإصابات في قطاع غزة".

ملف أساسي

تدافع إسرائيل عن استخدمها للقوة المميتة في غزة، وتقول إن قواتها تحمي الحدود والإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منها.

الأمن بات قضية بالفعل في الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل/نيسان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل معه باعتباره ملفا أساسيا في سعيه للحصول على فترة ولاية خامسة.

على حافة الانهيار

تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول ذكر أن معدل البطالة في غزة يبلغ 54%، ويرتفع إلى 70% بين الشباب.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) قالت في تقرير، الجمعة، إن عدد المصابين في غزة أثناءالاحتجاجات الأسبوعية على مدى الاثني عشر شهرا الماضية أدى إلى "وضع النظام الصحي المضغوط أصلا في منطقة قريبة من حافة الانهيار".

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، جيمي مكجولدريك، ناشد الجانبين العمل من أجلالحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء.

مكجولدريك قال لـ"رويترز" في غزة إنه عبر مع زملائه للجانب الفلسطيني عن أملهم في "ألا يتم وضع الناس في طريق الأذى، لا سيما أننا نتوقع عدم وضع الأطفال في أماكن يوجد فيها احتمال تعرضهم للخطر أو العنف".

مكجولدريك أضاف أن على إسرائيل "استخدام كل الإمكانيات فيما يتعلق بالسيطرة على الحشود والمظاهرات وعدم استخدام الذخيرة الحية، كما فعلوا في الماضي" من أجل "منع سقوط أعداد كبيرة من الجرحى".

خلفيات:

مسيرة العودة الكبرى في حدود غزة