شهيد فلسطيني وتأهب إسرائيلي في الذكرى الأولى لمسيرات العودة
30/3/2019
استشهد فلسطيني، صباح السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في القطاع.
وجاء في البيان أن محمد جهاد سعد (20 عاما) استشهد جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة"، تزامنا مع إحياء الفلسطينيين، السبت، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية||* *(تعديل لاسم عائلة الشهيد)* 🚨استشهاد المواطن محمد جهاد جودت سعد 20 عام جراء اصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.
فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الوضع في غزة، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة الكبرى.
حق أضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن غوتيريش يأمل في تجنب العنف وعدم إضافة المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أنه "خلال عام مضى، كانت هناك خسارة مذهلة في الأرواح والإصابات في قطاع غزة".
ملف أساسي
تدافع إسرائيل عن استخدمها للقوة المميتة في غزة، وتقول إن قواتها تحمي الحدود والإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منها.
الأمن بات قضية بالفعل في الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل/نيسان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل معه باعتباره ملفا أساسيا في سعيه للحصول على فترة ولاية خامسة.
على حافة الانهيار
تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول ذكر أن معدل البطالة في غزة يبلغ 54%، ويرتفع إلى 70% بين الشباب.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) قالت في تقرير، الجمعة، إن عدد المصابين في غزة أثناءالاحتجاجات الأسبوعية على مدى الاثني عشر شهرا الماضية أدى إلى "وضع النظام الصحي المضغوط أصلا في منطقة قريبة من حافة الانهيار".
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، جيمي مكجولدريك، ناشد الجانبين العمل من أجلالحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء.
مكجولدريك قال لـ"رويترز" في غزة إنه عبر مع زملائه للجانب الفلسطيني عن أملهم في "ألا يتم وضع الناس في طريق الأذى، لا سيما أننا نتوقع عدم وضع الأطفال في أماكن يوجد فيها احتمال تعرضهم للخطر أو العنف".
مكجولدريك أضاف أن على إسرائيل "استخدام كل الإمكانيات فيما يتعلق بالسيطرة على الحشود والمظاهرات وعدم استخدام الذخيرة الحية، كما فعلوا في الماضي" من أجل "منع سقوط أعداد كبيرة من الجرحى".
خلفيات:
منذ نهاية مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون مساء كل جمعة في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، ويطالب المشاركون في المسيرة الأسبوعية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن القطاع.
أمس الجمعة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار بلغ في عامها الأول 266 شهيدا، منهم 50 طفلا و6 إناث ومسن واحد، فيما أصيب 30 ألفا و398 بإصابات مختلفة، منهم 16 ألفا و27 إصابة تم تحويلها للمستشفيات.
يطالب المحتجون في غزة برفع الحصار وبحق الفلسطينيين في العودة إلى الأرض التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على الفرار أثناء قيام إسرائيل في عام 1948.
ترفض إسرائيل مثل هذه العودة، خشية أن تفقدها أغلبيتها اليهودية.
تعتبر منظمات إنسانية الحصار سببا رئيسيا للفقر في قطاع غزة، وتقول إسرائيل إنها تفرضه لأسباب أمنية.