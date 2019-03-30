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سياسة

شاهد: مصابون بترت أقدامهم يشاركون في مليونية العودة

30/3/2019

رغم إصابتهم، شارك العديد من المصابين ممن بترت أقدامهم في مسيرة مليونية العودة وكسر الحصار في الذكرى الأولى لمسيرة العودة، والتي جاءت تزامنا مع يوم الأرض.

المصاب إبراهيم حسن أبو جزر
  • جئنا اليوم لإثبات حقنا في العودة وإبطال مقولة "الكبار يموتون والصغار ينسون".
  • نحن هنا نثبت للعدو أن حثنا ثابت في العودة ولابد من كسر الحصار عن غزة.
مسيرات العودة
  • أصيب الآلاف من الفلسطينيين على مدار عام كامل منذ بدء مسيرات العودة لكسر الحصار عن غزة، وتعرض العشرات منهم لبتر إحدى أقدامهم جراء الإصابة.
  • انطلقت اليوم مسيرة مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة "العودة وكسر الحصار"، الموافقة لذكرى "يوم الأرض".
  • أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، وإصابة 316 شخصا بجروح.
  • قوات الاحتلال استهدفت مخيمات العودة ونقاط طبية بقنابل الغاز بكثافة.
  • العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
  • مراسل الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين قبل بدء فعاليات المسيرة، وفي مسافات بعيدة عن السلك الفاصل بين غزة وإسرائيل.
  • حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.
المصدر : الجزيرة مباشر
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