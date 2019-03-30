شاهد: فلسطينيات يشاركن في مليونية العودة بطريقة غير تقليدية

شاركت عشرات النساء الفلسطينيات في فعاليات مسيرات "مليونية الأرض والعودة"، التي انطلقت قرب الحدود الشرقية للقطاع بطريقة مميزة.

وأقامت السيدات خيمة لخبز الصاج على النار في مخيم العودة شرقي مدينة رفح، لتقديمه إلى المشاركين في المسيرة على سبيل دعمهم.

سيدة مشاركة في خبز الصاج بالخيمة

نحن قادمون اليوم لتوصيل رسالة لنتنياهو أننا لم ننس حق العودة.

هذا اليوم يذكرنا بأن من حقنا العيش بكرامة على أرضنا.

سنظل متمسكين بحقوقنا ولن نترك مسيرات العودة التي ستستمر.

سنستمر في قطع الأسلاك الشائكة وإطلاق البالونات الحارقة وتفجير البوابات حتى يأمن قطاع غزة بالكامل ويحصل المواطنون على حقوقهم وتوفير فرص عمل وإعطاء الموظفين حقوقهم.

الرسالة الثانية لعباس: في هذا اليوم الذي تنازلت فيه عن صفد نحن لن نتنازل عن حقوقنا.

كل واحد فينا متمسك بأرضه ولن نتنازل عن أي حق من حقوقنا.

كل هذه الآلاف المؤلفة جاءت اليوم لأن الجميع متمسكون بحقوقهم.

مشاهد لافتة

اجتمع عدد من كبار السن والشبان في خيمة تراثية كبيرة وبدأ أحدهم بالعزف على آلة "الربابة" (آلة موسيقية قديمة من وتر واحد)، وغنى ثان أبيات شعر من قصائد شعبية فلسطينية قديمة.

على مقربة من تلك الخيمة، تجمع عدد من الشبان وبدأوا بأداء رقصات تراثية، فيما أعدت مجموعة من النسوة "خبز الصاج" ووزعنه على المتظاهرين.

قالت أريج الأشقر، إحدى الفلسطينيات المشاركات بـ"مليونية العودة والأرض" لمراسل وكالة الأناضول، إن "المرأة الفلسطينية جاءت هنا لتثبت أن لها الحق بالعودة لأرضها المحتلة عام 1948، ولكسر الحصار الظالم عن غزة".

أريج أضافت "نطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وبرفع الحصار عن غزة وبإنهاء الانقسام الفلسطيني".

ذكرت الأشقر أن "المرأة الفلسطينية بمشاركتها في المسيرة تعزز دورها النضالي، وتؤكد على حقها بالمشاركة في مقاومة الاحتلال".

انتشر العشرات من الباعة الجائلين في المناطق الحدودية، حيث وجدوا من المسيرات مكانا لترويج بضائعهم من الأطعمة والمسليات والمرطبات.

في زاوية أخرى من التظاهرات، اقترب شبان فلسطينيون من السياج الفاصل، وبدأوا برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، فيما أشعل آخرون إطارات المركبات المطاطية.

مسيرات العودة