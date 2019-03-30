شاهد| السيسي يقدم حلا للتغلب على ارتفاع الأسعار: الموضوع بسيط

اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حلا للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، وذلك خلال كلمة له السبت.

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السيسي قال إن حل السيطرة على الأسعار يكمن في عدم شراء المواطنين لأي سلعة يرتفع ثمنها، على حد قوله.

أعلن السيسي في كلمة ألقاها في احتفال سلم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات عن رفع الحد الأدنى للأجور وذلك قبل تصويت مزمع على تعديلات دستورية من شأنها أن تبقيه في الحكم حتى عام 2034.

السيسي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

السيسي أعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

أعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور".

كما أعلن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها.

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