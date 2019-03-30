حماس والجهاد تحذران الاحتلال والوفد المصري يراقب المسيرات

حذرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، من مغبة أي اعتداء إسرائيلي يستهدف مسيرات "مليونية الأرض والعودة"، التي تنطلق السبت، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ويستعد آلاف الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات تحمل اسم "مليونية الأرض والعودة"، ظهر السبت، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرة "العودة وكسر الحصار"، الموافقة لذكرى "يوم الأرض".

التفاصيل:

التحذير جاء خلال لقاء جمع الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، في العاصمة بيروت، مساء الجمعة، بحسب ما أفاد موقع "الجهاد الإسلامي"، صباح السبت.

أكد الجانبان أن أي اعتداء إسرائيلي على المسيرات المرتقبة "سيلقى ردا يتناسب مع حجم العدوان".

اتفق الطرفان على وجوب تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها بمواجهة أي عدوان على مسيرات "مليونية الأرض والعودة".

جرى خلال الاجتماع تقييم نتائج الجهود المبذولة في سبيل إنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

ألوية الناصر صلاح الدين قالت: نراقب ونتابع عن كثب إجراءات العدو في التعامل مع مسيرات العودة السلمية اليوم وأي حماقة يرتكبها سيدفع ثمنها باهظا.

الوفد المصري يراقب

مراسل الجزيرة قال إن الوفد الأمني المصري توجه، السبت، لمخيم العودة شرق غزة.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وصل أيضا إلى مخيم العودة بالتزامن مع وصول الوفد الأمني المصري.

في وقت مبكر من صباح الجمعة قال مسؤول فلسطيني شارك في لقاءات مع الوفد المصري في غزة لـ"فرانس برس" "أبلغنا الوفد الأمني المصري أن الاحتلال وعد بتخفيف إجراءاته ووافق على وقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

المسؤول أشار إلى "موافقة الفصائل على فرض الهدوء في القطاع، وإبعاد المشاركين بمسيرة العودة المليونية مسافة 300 متر عن السياج الفاصل ووقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة".

رصد الانتهاكات

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار" دعت المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى مراقبة انتهاكات متوقعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين بمسيرات مليونية "العودة وكسر الحصار".

الهيئة قالت في بيان لها: "ندعو المنظمات الإقنسانية والحقوقية الدولية إلى مراقبة مسيرات (اليوم) ورصد محاولات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته وتجاوزاته المتوقعة والمقروءة مسبقا من تهديداته وحشوده العسكرية الكبيرة قرب حدود القطاع".

الهيئة دعت المشاركين في مسيرات اليوم، إلى الابتعاد عن مرمى نيران قوات الجيش الإسرائيلي، وعدم اشعال إطارات المركبات المطاطية، ووقف استخدام أي من الوسائل الخشنة حتى وإن كانت تصنف على أنها سلمية.

الهيئة طالبت بالتركيز على الأنشطة الإبداعية السلمية وإحياء التراث الوطني وإظهار حرص الشعب الفلسطيني على الحياة رغم العدوان الإسرائيلي.

الصحة تعلن جاهزيتها

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، السبت، انتهاء استعداداتها بالمستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف لمواكبة انطلاق المسيرات.

الوزارة قالت في بيان، إنها والمؤسسات الصحية الشريكة في غزة أنهت كامل استعداداتها في المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف لمواكبة انطلاق المسيرات، شرقي غزة.

الوزارة أشارت إلى أنها عززت أطقمها الطبية المتواجدة في النقاط الطبية قرب مناطق تجمع المتظاهرين شرقي القطاع.

شهيد فلسطيني

الشهيد محمد جهاد سعد

في ساعة مبكرة من صباح السبت، استشهد محمد جهاد سعد (20 عاما) جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة" وفق بيان لوزارة الصحة في القطاع.

شاهد عيان قال لوكالة "فرانس برس" إن سعد كان مع حوالي ثلاثين آخرين، يتكئ على عكازين إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق، واقترب حوالي مئتي متر من الحدود عندما أطلق الجنود النار عليه وأصابوه.

متحدث باسم جيش الاحتلال رفض التعليق على الحادثة.

خلفيات:

مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة