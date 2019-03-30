تركيا تدخل الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات المحلية

بدأت فترة الصمت الانتخابي في أنحاء تركيا اعتبارا من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأحد.

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وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي سبق أن أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، تنتهي اعتبارا من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي، فترة الدعاية الانتخابية، ويتم فرض حظر للنشر على الأخبار المتعلقة بالانتخابات.

فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

من المقرر أن يتوجه نحو 57 مليون ناخب صباح الأحد من أجل التصويت في 194 ألف و390 صندوق انتخابي بمختلف الولايات التركية البالغة 81 ولاية.

يتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

يحظر الأحد بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الكحولية بأي شكل من الأشكال بين الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

بموجب القرارات الرسمية، يتم إغلاق جميع الملاهي العامة، مثل المقاهي ومحلات الانترنت، وتقتصر المطاعم التي فيها فعاليات من هذا النوع على بيع المأكولات.

سيكون بالإمكان تنظيم الأعراس وحفلات الزفاف بما يتناسق مع القوانين والقواعد بعد الساعة السادسة مساءً.

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