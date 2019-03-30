الجيش المصري ينشئ مخابز ومحطات طاقة بالسودان

كشف السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى أن القوات المسلحة المصرية تقوم بإنشاء عدد من المخابز ومحطات الطاقة الكهربائية في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن السفير المصري التقى رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض ومساعد رئيس الجمهورية أحمد محمد هارون في مكتبه بالخرطوم.

ونقلت الوكالة عن السفير عيسى في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه قدم التهنئة لمساعد الرئيس لنيله ثقة رئيس الجمهورية، وتأكيدا لدعم مصر ومساندتها للسودان وقيادته.

وأشارت إلى أن اللقاء استعرض المجالات المشتركة في الربط السككي والكهربي بين البلدين، وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تقوم بإنشاء عدد من محطات الطاقة الكهربائية بالسودان في إطار دعم مصر للعلاقات المشتركة.

حلايب والتوتر بين مصر والسودان: