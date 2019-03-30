الجيش المصري ينشئ مخابز ومحطات طاقة بالسودان

كشف السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى أن القوات المسلحة المصرية تقوم بإنشاء عدد من المخابز ومحطات الطاقة الكهربائية في السودان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن السفير المصري التقى رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض ومساعد رئيس الجمهورية أحمد محمد هارون في مكتبه بالخرطوم.
ونقلت الوكالة عن السفير عيسى في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه قدم التهنئة لمساعد الرئيس لنيله ثقة رئيس الجمهورية، وتأكيدا لدعم مصر ومساندتها للسودان وقيادته.
وأشارت إلى أن اللقاء استعرض المجالات المشتركة في الربط السككي والكهربي بين البلدين، وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تقوم بإنشاء عدد من محطات الطاقة الكهربائية بالسودان في إطار دعم مصر للعلاقات المشتركة.
حلايب والتوتر بين مصر والسودان:
- كانت الخارجية السودانية، قد استدعت الخميس- 21 مارس/ آذار الجاري- السفير المصري على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر.
- أعرب وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.
- قالت وزارة الخارجية، إن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وطالبت، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.
- جدد السودان بحسب بيان الخارجية، الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.