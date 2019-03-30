الجزائر: الجيش يجتمع ويجدد الدعوة لإعلان "شغور الرئاسة"

جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش.
بيان وزارة الدفاع
خلفية
- الجمعة، خرجت مسيرات حاشدة للجمعة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.
- رئيس الأركان الجزائري كان فد دعا في وقت سابق إلى تطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس.
- تعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
- المادتان 7 و8 تؤكدان مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، و"السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".