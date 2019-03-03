2014 ماليزيا مستعدة لدعم شركات تبحث عن طائرتها المفقودة

قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، الأحد، إن بلاده ستدرس استئناف عملية البحث عن طائرة ركاب ماليزية فقدت عام 2014إذا تقدمت الشركات المعنية بالبحث بمقترحات قابلة للتنفيذ.

التفاصيل:

الوزير الماليزي قال إن بلاده مستعدة لمكافأة الشركات إذا تمكنت فقط من التوصل لمكان الطائرة.

لوك قال للصحفيين في فاعلية بكوالالمبور بمناسبة مرور خمس سنوات على اختفاء الطائرة "إذا كانت هناك مؤشرات ذات مصداقية أو مقترحات محددة، فنحن مستعدون لبحثها ومستعدون لمناقشة المقترحات الجديدة معهم".

لوك: إذا تمكنوا من اقناعنا بأن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تكون أكثر فعالية فيما يتعلق بعملية البحث فنحن مستعدون تماما للبدء من جديد.

الحكومة الماليزية عرضت على شركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية للتنقيب ما يصل إلى 70 مليون دولار بمقتضى اتفاق من هذا النوع مقابل بحثها عن الطائرة عام 2018.

لوك أوضح أن الشركة الأمريكية أبدت اهتماما بالقيام بعملية بحث أخرى مستخدمة تكنولوجيا جديدة جرى تطويرها العام المنصرم ولكنها لم تقدم بعد اقتراحا جديدا.

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