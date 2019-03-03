واشنطن تبحث استخدام طائرات أمريكية في إسقاط طائرة هندية

الأحد، قال الجيشان الهندي والباكستاني إن الهدوء النسبي ساد خط المراقبة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين المسلحتين نوويا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.