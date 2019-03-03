مصر: حبس متهم سابع في حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا

قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، حبس متهم سابع في قضية حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة العشرات.

التفاصيل:

المتهم السابع الذي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء أمس السبت، هو مشرف تحويل حركة القطارات.

النيابة قررت وفق بيان لها، إخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام عنهم.

أمس السبت، قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بينهم سائقا قطارين ومساعدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة".

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