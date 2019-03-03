مصر: حبس متهم سابع في حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا

قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، حبس متهم سابع في قضية حادث القطار الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة العشرات.
التفاصيل:
- المتهم السابع الذي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء أمس السبت، هو مشرف تحويل حركة القطارات.
- النيابة قررت وفق بيان لها، إخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام عنهم.
- أمس السبت، قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بينهم سائقا قطارين ومساعدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة".
خلفيات:
- صباح الأربعاء 27 من فبراير/ شباط الماضي، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
- أعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته من دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية بدونه وأسفرت عن الحادث.
- عقب ساعات من وقوع الحادث، قدم وزير النقل هشام عرفات، استقالته، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد شاكر، بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير جديد، وسط انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- خلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث للسكك الحديدية بالبلاد في 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.