محكمة عسكرية مصرية تؤيد حبس هشام جنينة 5 سنوات

أيدت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة، حسب محاميه.
التفاصيل:
- المحامي على طه قال: "ما زالت لدينا فرصة لنقض الحكم أمام القضاء العسكري لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".
- الحكم بحبس جنينة خمس سنوات كان قد صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 من أبريل/نيسان 2018.
- تعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظر فيها.
لماذا اعتقل؟
- السلطات المصرية كانت قد اعتقلت جنينة في فبراير/ شباط 2018 وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة" عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هافينغتون بوست" العربي – أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصا كثيرين".
- في مقابلته مع الموقع، قال جنينة إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت ثورة 25 من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
- جنينة أضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض عنان إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".
- تم كذلك اعتقال الصحفي الذي أجرى المقابلة مع جنينة وهو معتز ودنان في فبراير/ شباط 2018 ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات حتى الآن.
خلفيات:
- جنينة يعد أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012.
- السيسي أقال جنينة من منصبه قبل سنتين بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.
- جنينة كان مسؤولا في حملة سامي عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في مارس/آذار الماضي وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية ساحقة.
- السلطات المصرية أوقفت عنان قبل أن يتمكن من الترشح في يناير/ كانون الثاني 2018 وأحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.
- فرض المدعي العام العسكري في الشهر نفسه حظر النشر في قضية سامي عنان.
- تعرض جنينة للاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص في يناير 2018، وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الضرب والبلطجة والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص وإتلاف الممتلكات الخاصة.
- محامي جنينة وعائلته قالا حينها إن سيارتين أوقفتاه فور مغادرته منزله وهاجمته مجموعة من الرجال بالسكاكين والعصي، وتلقى جنينة العلاج في المستشفى لإصابته بنزيف في العين وبعض الكسور.