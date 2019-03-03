محكمة عسكرية مصرية تؤيد حبس هشام جنينة 5 سنوات

أيدت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة، حسب محاميه.

التفاصيل:

المحامي على طه قال: "ما زالت لدينا فرصة لنقض الحكم أمام القضاء العسكري لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".

الحكم بحبس جنينة خمس سنوات كان قد صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 من أبريل/نيسان 2018.

تعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظر فيها.

لماذا اعتقل؟

السلطات المصرية كانت قد اعتقلت جنينة في فبراير/ شباط 2018 وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة" عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هافينغتون بوست" العربي – أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصا كثيرين".

في مقابلته مع الموقع، قال جنينة إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت ثورة 25 من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

جنينة أضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض عنان إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".

تم كذلك اعتقال الصحفي الذي أجرى المقابلة مع جنينة وهو معتز ودنان في فبراير/ شباط 2018 ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات حتى الآن.

خلفيات: