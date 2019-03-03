لفترات متفاوتة.. الاحتلال يُبعد قيادات مقدسية ودينية عن الأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة إبعادات عن المسجد الأقصى لمدد متفاوتة، طالت شخصيات دينية ووطنية وحراس وموظفي الأوقاف الفلسطينية.

إبعاد عن الأقصى:

رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، تسلم قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد المبارك لمدة ٤٠ يومًا، وكذلك مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس.

نائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، تسم أيضًا قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ٤ شهور، علمًا بأنه أبعد سابقًا نحو ٣ أعوام عن المسجد.

حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب، تسلم هو الآخر قرارًا جائرًا يقضي بإبعاده عن المسجد لمدة ٦ أشهر.

بحسب محللين ومراقبين، فإنّ عملية الإبعاد تنسف التفاهمات التي توصل إليها الملك عبد الله مع نتنياهو أواخر 2015، "حيث لم يحترمها الصهاينة بالمطلق، وهو ما يمهد لمزيد من الاعتداءات بحق المقدسات والشخصيات المقدسية".

المتابعون، طالبوا الأردن بالتدخل والتحدث بموقف بصفتها صاحب الولاية على الأماكن المقدسة.

بيان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس:

الوزارة تستنكر قيام سلطات الاحتلال بإبعاد الشيخ سلهب وعدد من قادة العمل الوطني في المحافظة والحراس رئيس عن الأقصى.

الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها لربما هي الأكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتلالها في العام 1967.

نجدد دعوتنا للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

نشيد بصمود أبناء الشعب تجاه مقدساته، وقضيته، وندعو إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة على أعداء السلام.

بسبب باب الرحمة: