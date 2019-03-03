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سياسة|الولايات المتحدة

لجنة بمجلس النواب الأمريكي تحقق في عرقلة ترمب سير العدالة

جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي
جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي
3/3/2019

تعتزم اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترمب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام السلطة.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة، الأحد، إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصا وكيانا في إطار هذا التحقيق.

التفاصيل:
  • نادلر قال لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترمب وكبير المسؤولين الماليين بمؤسسة ترمب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين.
  • نادلر أضاف "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون".
  • قال نادلر: "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته".
  • في شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو.
جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) (غيتي)

 

وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع.

المحقق الخاص روبرت مولر (غيتي)

وأشار نادلر أيضا إلى ما وصفه بمحاولات ترمب ترهيب الشهود في التحقيق.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل ومؤسسة ترمب حتى الآن على طلبات للتعليق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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