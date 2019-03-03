فيديو: بوتفليقة في المستشفى والشرطة تواجه المتظاهرين

قالت صحيفة سويسرية، الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتواجد بمستشفى بمدينة جنيف، منذ أسبوع، مازال في هذا المستشفى.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "لاتريبون دو جونيف"، نقلا عن أحد صحفييها، وهو موجود بالمستشفى.

أهم ما ورد في الصحيفة:

وفق الصحيفة "هناك هدوء كبير في الطابق الثامن من مستشفى جنيف الجامعي، وهناك شرطيان اثنان بالمكان، تلقيا تعليمات بعدم تقديم أي تعليق حول القضية".

لا توجد أي تحركات بالمكان أو إشارة توحي بأن المريض عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر يستعد للمغادرة.

هناك هدوء مماثل في مطار جنيف، والطائرة التي نقلت الرئيس الجزائري الأحد الماضي، عادت إلى البلاد كما لم يتم الإعلان عن قرب أو موعد عودتها حسب مصادر مطلعة.

ليس هناك أية طائرة خاصة جزائرية مبرمج نزولها في هذا المطار.

يتواجد بوتفليقة، منذ أسبوع، في جنيف السويسرية، من أجل "فحوصات طبية روتينية"، كما قالت الرئاسة الجزائرية سابقا.

مستشفى جنيف الجامعي حيث يرقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)

ترشح بوتفليقة

تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، أمام المجلس (المحكمة) الدستوري، منتصف ليل الأحد، بالتوقيت المحلي.

السبت، أعطى المحيط الرئاسي إشارات بعزم بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة بعد قرار مفاجئ بإقالة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وتعويضه بوزير النقل عبد الغني زعلان.

قام بوتفليقة (82 عاما)، بنشر ذمته المالية في صحيفة "المجاهد" الحكومية، وهي إحدى الشروط القانونية للترشح، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه قد يفوض مدير حملته، الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المجلس الدستوري، الأحد، تأكيده أن "المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصيا".

جاء هذا الإعلان، ليؤكد معلومات متداولة حول أن بوتفليقة، قد يفوض مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

صبيحة اليوم الأحد، تم توزيع وثيقة على صحفيين بمقر المجلس الدستوري تتضمن مواعيد حتى 21:00 بالتوقيت المحلي، لحضور مرشحي الرئاسة لتسليم ملفاتهم لكن اسم بوتفليقة، أو من يمثله ليس موجودا بها، مع العلم أن المهلة تنتهي منتصف ليل الأحد.

مظاهرات ومواجهات

اندلعت في منطقتين بالعاصمة الجزائرية، الأحد، مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعات كانوا يحتجون على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

صباح الأحد، عاد الآلاف من طلاب الجامعات الجزائرية إلى الاحتجاج ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة، قبل ساعات من غلق باب الترشح للرئاسة.

بالتزامن مع دعوات طلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه إلى مقر المجلس الدستوري للاحتجاج هناك، فرضت قوات مكافحة الشغب طوقا أمنيا على مختلف المعاهد والجامعات بالمنطقة، وخاصة حول مقار كليات قريبة من المجلس الدستوري.

رغم ذلك، تمكن المئات من طلبة تلك الكليات من الاقتراب من المجلس الدستوري، إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم لتندلع اشتباكات بين الجانبين.

أظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع الاشتباكات في موقع غير بعيد عن مقر المجلس الدستوري، وذلك في الشارع الذي تقع فيه السفارة الكندية بين حيي الأبيار وبن عكنون بأعالي العاصمة.

قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه في محاولة لتفريق الطلبة وإبعادهم عن محيط المجلس الدستوري، فيما رد المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة.

مواجهات أخرى اندلعت بين الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) وأعداد من الطلبة الذين كانوا يحتجون في منطقة باب الزوار شرقي العاصمة، بعد خروج بضعة آلاف من طلبة "جامعة العلوم والتكنولوجيا" في مسيرة احتجاجية ضد ترشح بوتفليقة.

حمس تنسحب

حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، قرر الانسحاب من السباق الرئاسي وعدم المشاركة فيه.

مصدر موثوق، من داخل الحزب، أكد لـوكالة الأنباء الألمانية أن مجلس شورى "إخوان الجزائر" صوت لصالح العدول عن خوض المعترك الرئاسي في الجزائر، "تماشيا مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

رغم تمسك رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بخيار خوض السباق الرئاسي، فإن أغلبية الذين حضروا مجلس الشورى، الذي استمر لساعة متأخرة من الليلة الماضية، فضلوا "العدول وقوفا لجانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الخامسة".

كانت الحركة قد رشحت رئيسها عبد الرزاق مقري، للسباق الرئاسي، كما أنها تجري مشاورات منذ أيام مع قوى وشخصيات معارضة في البلاد من أجل التوافق على مرشح واحد لانتخابات الرئاسة.

بذلك تكون حركة مجتمع السلم ثاني حزب جزائري ينسحب من الرئاسيات، بعدما أعلنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الانسحاب. أحزاب أخرى أعلنت مبكرا مقاطعة الانتخابات، واتفقت أحزاب المعارضة على عقد اجتماع جديد غدا لاتخاذ قرارات نهائية

بشأن المرحلة القادمة، بعد أن يُحسم اليوم موقف إيداع ملف ترشح بوتفليقة.

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