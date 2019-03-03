فرنسا تحقق في "عمولات" خلال صفقتي سلاح لباكستان والسعودية

ينظر القضاء الفرنسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في اتهامات بتورط ستة أشخاص بجني عمولات سرية خلال صفقتي سلاح فرنسي إلى باكستان والسعودية، بحسب تقارير إخبارية.

عمولات سرية:

وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصادر أنه من المقرر أن ينظر في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في تورط الأشخاص الستة في جني عمولات سرية جراء بيع غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى السعودية.

من بين الستة هناك ثلاثة أشخاص من العاملين في الحقل العام هم: نيكول بازير المدير السابق لحملة المرشح اليميني إدوار بالادور في انتخابات 1995، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرنسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضوا في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.

الثلاثة الآخرون فهم من رجال الأعمال: دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الإسباني من أصل لبناني عبد الرحمن الأسير.

الستة سيمثلون للمرة الأولى أمام محكمة جنح في باريس في إطار ما يعرف بـ"قضية كراتشي".

قضية كراتشي: