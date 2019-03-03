شرق الفرات: قصف مدفعي وغارات جوية على آخر جيب لتنظيم الدولة

شنت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على الباغوز، الجيب الأخير لتنظيم الدولة، دعما لقوات سوريا الديمقراطية التي تواصل هجومها على المنطقة.

التفاصيل:

قوات سوريا الديمقراطية استهدفت "مستودعات ذخيرة عدة وسيطرت على نقاط مختلفة".

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن القائد الميداني في قوات سوريا الديموقراطية رستم حسكة أن الاشتباكات التي تدور "هي الأعنف التي نشهدها هنا".

حسكة: الدواعش المحاصرون في هذه المساحة الضيقة يرفضون الاستسلام وغالبيتهم من المهاجرين، بينهم فرنسيون ومن جنسيات أخرى.

حسكة: يقاتلون بشراسة ويستخدمون كافة الوسائل من سيارات مفخخة وانتحاريين.

تصاعد دخان أسود كثيف وسُمع دوي قصف مدفعي عنيف وصوت انفجارات قوية بعد غارة جوية استهدفت مخيماً سكنياً قرب نهر الفرات.

قوات سوريا الديمقراطية قالت إن تنظيم الدولة نفذ تفجيرات بسيارات ملغومة ضد القوات التي تهاجم الباغوز في مسعى أخير لتجنب الهزيمة في آخر قطعة من الأراضي يسيطر عليها.

وكالة رويترز نقلت عن الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف الدولي أن وتيرة تقدم القوات انحسرت بعد تقدم تدريجي دام 18 ساعة لتفادي الألغام التي نشرها التنظيم الذي يستخدم مقاتلوه أنفاقا تحت الأرض لإقامة كمائن قبل أن يختفوا.

رايان: مقاتلو تنظيم الدولة يستخدمون سترات ناسفة وسيارات ملغومة لإبطاء هجوم قوات سوريا الديمقراطية والاختباء من ضربات التحالف في منطقة الباغوز.

رايان: ما زالوا يحتجزون مدنيين ويغطون الأنفاق أيضا بشحنات ناسفة بدائية الصنع.

قوات سوريا الديمقراطية قدرت من قبل وجود مئات من مقاتلي الدولة داخل الباغوز، لكن رايان قال إنه من الصعب تحديد الأعداد الحالية بسبب اختباء المقاتلين، الذين وصفهم بأنهم "الأكثر صلابة"، تحت الأرض.

هجوم جوي:

وكالة الأنباء الفرنسية رافقت القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية رستم حسكة خلال إحدى الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم الدولة داخل الباغوز.

على إحدى تلات الباغوز الواقعة على بعد 800 متر من الجبهة الأمامية، تلقى حسكة بواسطة جهاز اتصال لاسلكي معلومات حول أحد مواقع التنظيم على بعد كيلومتر واحد.

القائد استخدم جهازاً لوحياً لنقل إحداثيات موقع المقاتلين وفقاً لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) ويطلب شنّ غارة جوية، وسرعان ما يُسمع هدير مقاتلة أمريكية تحلق في السماء.

ما هي إلا دقائق حتى يرفع حسكة عينيه عن الجهاز ويقول مبتسماً "موقع داعش، انتهى".

حسكة أوضح أنه "منذ استئناف المعارك، تمت استعادة نحو 14 موقعاً" من التنظيم.

خلفية: