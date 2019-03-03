شاهد: "فرن" حرق جثة خاشقجي في "تحقيق" الجزيرة

كشف تحقيق لـ "الجزيرة" عن صور تعرض لأول مرة، لفرن من بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، خلصت التحقيقات التركية إلى أنه استخدم لإحراق أجزاء من جثة الصحفي جمال خاشقجي.

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