شاهد: "فرن" حرق جثة خاشقجي في "تحقيق" الجزيرة

كشف تحقيق لـ "الجزيرة" عن صور تعرض لأول مرة، لفرن من بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، خلصت التحقيقات التركية إلى أنه استخدم لإحراق أجزاء من جثة الصحفي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- جاء في التحقيق أن السلطات التركية رصدت اشتعال الفرن لفترات طويلة على مدار ثلاثة أيام بعد إدخال فريق الاغتيال الحقائب التي نُقلت فيها أجزاء من جثة خاشقجي إلى منزل القنصل السعودي.
- في تطور جديد لمجريات قضية اغتيال خاشقجي، كشف التحقيق أن أول اتصال بين السلطات التركية والسعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي كان بين مدير المخابرات التركية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- لم يستجب ولي العهد السعودي للمطالب التركية واعتبر مطالبة مدير المخابرات التركي بكشف حقيقة وضع خاشقجي تهديدا غير مقبول.