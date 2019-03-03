شاهد: على مواسير الصرف.. رحلة رعب يومية لتلاميذ قرية مصرية

تداولت منصات التواصل ومواقع مصرية، مقطع مصور يرصد المعاناة التي يعيشها أطفال المدارس إحدى قرى محافظة البحيرة، وهم يعبرون يوميًا من فوق ماسورة صرف صحي إلى الجانب الآخر.

ماسورة صرف صحي:

يعيش عشرات التلاميذ حالة من الرعب بشكل يومي خلال رحلتهم من وإلى المدرسة كونهم مجبرين على العبور إلى الجانب الآخر من فوق مصرف مياه يفصل بين بيوتهم ومدارسهم.

ماسورة الصرف الصحي، هي الطريق الوحيد المتاح لهؤلاء الصغار فوق الترعة الفاصلة، وهو طريق يمثل خطورة كبيرة على حياة الأطفال إذ يمكن لأي منهم السقوط من فوقها في أي لحظة.

الفيديو الذي انتشر في مصر، يظهر عدد من التلاميذ يصطفون في طابور أمام الماسورة ويبدؤون في العبور متشابكي الأيدي، وهو ما يعني أن سقوط أحدهم قد يجذب معه البقية.

الفيديو أظهر حالة الرعب والقلق التي يعيشها تلاميذ قرية عزبة الديب التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، خلال رحلة العبور نحو "التعليم"، ومدى معاناتهم اليومية وسط مخاوف من الغرق.

شكاوى بلا جدوى:

العديد من أهالي القرية تقدموا بشكاوى كثيرة للمسؤولين بوزارة التربية والتعليم ومجلس المدينة، من أجل إقامة كوبري مشاة من أجل إنقاذ حياة الأطفال، بلا جدوى.

أهالي القرية قالوا في تصريحات محلية إن هناك طريقًا آخر للعبور لكنه يبعد حوالي 3 كيلومترات، والماسورة تعتبر هي أقرب الطرق للوصول إلى البر الثاني.

الأهالي أكدوا سقوط عدد كبير من التلاميذ في مياه المصرف في فترة سابقة أثناء رحلة العبور إلى المدرسة، موجهين النداءات لمحافظ البحيرة بسرعة اتخاذ القرار اللازم لتأمين حياة أبنائهم وسلامتهم.

إلى الوزير: