شاهد: حشود تحتج ضد بوتفليقة قبيل غلق الترشح لرئاسة الجزائر

استأنف اليوم الأحد، مئات الطلاب الجزائريين الاحتجاج ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك قبل ساعات من غلق باب الترشح للرئاسة ووسط توافد المرشحين على المجلس الدستوري.

الطلاب يقودون الاحتجاجات:

الاحتجاجات المناهضة للحكومة استؤنفت اليوم الأحد عندما احتشد مئات الطلاب الجزائريين في العاصمة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن اعتزامه الترشح لفترة ولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

الجزائريون خرجوا إلى الشوارع قبل عشرة أيام عندما بدأت مظاهرات لمطالبة بوتفليقة بالتنحي. ولم يوجه بوتفليقة كلمة للمحتجين في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات.

عدة جامعات شهدت منذ الصباح وقفات ومسيرات للطلاب رفُعت فيها شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لولاية جديدة استجابة لدعوات للاحتجاج، تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل بالجزائر.

في العاصمة، سجلت وقفات احتجاجية في حرم "جامعة الجزائر" (المركزية)، ومقار كليات أخرى تتبع الجامعة ذاتها، هي: العلوم السياسية وكذا جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار.

في محافظات أخرى، تنوعت الاحتجاجات بين وقفات داخل الجامعات والكليات وأخرى تحولت إلى مسيرات في الشارع وشملت جامعات: برج بوعريريج وسكيكدة وقسنطينة وسطيف (شرق) ومستغانم وتيارت (غرب) والبليدة وتيبازة والبويرة (وسط).

خلال هذه الوقفات الاحتجاجية، ردد الطلبة هتافات وشعارات متنوعة تلتقي كلها في رفض "العهدة الخامسة"، وهي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، بعد تلك التي شهدتها عدة جامعات الثلاثاء الماضي.

احتشد مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة"، وأيضًا شعار "بوتفليقة ارحل" بينما منعتهم الشرطة المتواجدة بكثافة، من التحرك بعيدًا عن مقر الجامعة.

ساعات فاصلة:

هذه الاحتجاجات الطلابية تزامنت مع الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان القادم.

تنتهي منتصف ليل الأحد بتوقيت الجزائر (23:00 بتوقيت غرينتش) الآجال القانونية لإيداع الملفات الترشح، أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.

السبت، أعطى المحيط الرئاسي إشارات بعزم بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة بعد قرار مفاجئ بإقالة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وتعويضه بوزير النقل عبد الغني زعلان.

بوتفليقة (82 عامًا)، قام أيضًا بنشر ذمته المالية في صحيفة "المجاهد" الحكومية، وهي إحدى الشروط القانونية للترشح، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه قد يفوض مدير حملته، الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

نادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان حتى مساء أمس الأحد في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها، وسط تضارب للأنباء حول عودته.

معارضون يقولون إن الرئيس لم يعد لائقًا صحيًا لرئاسة البلاد المنتج الكبير للنفط والغاز.

توافد المرشحين: