شاهد: بعد 4 سنوات حرمان.. انطلاق طلائع المعتمرين من غزة

انطلقت فجر اليوم الأحد طلائع أول فوج من معتمري قطاع غزة بعد حرمان دام أكثر من 4 سنوات، ومن المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرا من خلال أربع طائرات بمعدل أربع رحلات شهريا.

التفاصيل:

أولى رحلات المعتمرين انطلقت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري ومنها إلى مطار القاهرة، مع بدء خروج أفواج المعتمرين منذ منتصف الليلة.

عمل المعبر مخصص منذ أمس السبت واليوم الأحد، لسفر المعتمرين من قطاع غزة.

وزارة الداخلية بغزة كانت قد أعلنت أن السفر عبر معبر رفح البري مساء السبت وصباح الأحد سيكون مخصصًا لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين فقط إذ سيكون بانتظار المعتمرين ثلاث طائرات من مطار القاهرة كل طائرة ستنقل 266 معتمرًا.

الدفعة الأولى من جوازات معتمري قطاع غزة لشهر مارس/آذار الجاري، وصلت إلى القطاع عبر معبر رفح البري، بعد وضع التأشيرات عليها في حين تم إرسال بقية الجوازات لهذا الشهر لمصر للحصول على تأشيرات من القنصلية السعودية.