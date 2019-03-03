ترمب: ليس لكوريا الشمالية أي مستقبل اقتصادي مع أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق؛ ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية.

أبرز تصريحات ترمب:

كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقًا.

لن يكون لبيونغ يانغ أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية.

العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو قوية جدًا.

إنهاء التدريبات:

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على اختتام التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق، وبدلًا من ذلك ستعدلان برامج التدريب الخاصة بهما.

الوزارة قالت في بيان إن التمرينين اللذين يُطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيغل" سيُستعاض عنهما بمناورات محدودة النطاق وذلك "بهدف الحفاظ على استعداد عسكري قوي" للقوات المتمركزة في كوريا الجنوبية.

بيان: باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي يوم السبت.

البيان: الوزيران أوضحا أن قرار التحالف تعديل برنامجنا التدريبي يعكس رغبتنا في الحد من التوتر ودعم جهودنا الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية بطريقة نهائية يمكن التحقق منها بالكامل.

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