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الاتحاد الأوربي يحذر مادورو من اعتقال غوايدو

خوان غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا
خوان غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا
3/3/2019

حذر الاتحاد الأوربي الحكومة الفنزويلية من اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد والساعي للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

التفاصيل:
  • مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني: أي إجراء يمكن أن يضع حرية وأمن وسلامة خوان غوايدو في خطر سوف يعد تصعيدا كبيرا للتوتر وسيقابل بإدانة صارمة من المجتمع الدولي.
  • موغريني في بيان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد: أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بحصانة دستورية يتوجب احترامها بشكل كامل.
  • موغريني: النواب ينبغي أن يتمكنوا من ممارسة تفويضهم البرلماني دون ترهيب لهم أو لأفراد عائلاتهم.
  • موغريني كانت ترد على تصريح من مادورو من أن غوايدو، الذي يجري حاليا بجولة في دول أمريكا الجنوبية لحشد التأييد، يمكن أن يعتقل بمجرد وصوله عائدا إلى بلده لانتهاكه قرار المحكمة العليا.
تعهد بالعودة:
  • زعيم المعارضة قال إنه سيعود للوطن بعد زيارة الإكوادور.
  • وجه غوايدو دعوة لاحتجاجات جديدة يومي الإثنين والثلاثاء في فنزويلا.
  • لم يذكر غوايدو موعد عودته للبلاد أو كيفيتها.
خلفيات:
  • يحظى زعيم المعارضة الشاب بالفعل بتأييد الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الدول في أمريكا اللاتينية وأوربا.
  • بالمقابل يحظى مادورو بدعم الصين وروسيا وتركيا وحلفائه كوبا وبوليفيا ونيكاراغوا.
  • يدفع الاتحاد الأوربي في اتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال إجراء انتخابات جديدة. 
  • تسيطر المعارضة على الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو، وتفاقمت الأمور إثر إعلانه تنصيب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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