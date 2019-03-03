الاتحاد الأوربي يحذر مادورو من اعتقال غوايدو

حذر الاتحاد الأوربي الحكومة الفنزويلية من اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد والساعي للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

التفاصيل:

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني: أي إجراء يمكن أن يضع حرية وأمن وسلامة خوان غوايدو في خطر سوف يعد تصعيدا كبيرا للتوتر وسيقابل بإدانة صارمة من المجتمع الدولي.

موغريني في بيان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد: أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بحصانة دستورية يتوجب احترامها بشكل كامل.

موغريني: النواب ينبغي أن يتمكنوا من ممارسة تفويضهم البرلماني دون ترهيب لهم أو لأفراد عائلاتهم.

موغريني كانت ترد على تصريح من مادورو من أن غوايدو، الذي يجري حاليا بجولة في دول أمريكا الجنوبية لحشد التأييد، يمكن أن يعتقل بمجرد وصوله عائدا إلى بلده لانتهاكه قرار المحكمة العليا.

تعهد بالعودة:

زعيم المعارضة قال إنه سيعود للوطن بعد زيارة الإكوادور.

وجه غوايدو دعوة لاحتجاجات جديدة يومي الإثنين والثلاثاء في فنزويلا.

لم يذكر غوايدو موعد عودته للبلاد أو كيفيتها.

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