استهداف "ممنهج" للحرم القدسي ومنظمة التحرير تستغيث بالعرب

بينما اتهمت الأردن إسرائيل بالاستهداف الممنهج للأقصى، دعت منظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية والإسلامية إلى التحرك مع المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد.

التفاصيل:

بيان صادر عن المنظمة قال إن أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات أرسل "رسالة رسمية عاجلة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين والدول الإسلامية حول آخر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها القدس الشريف".

عريقات أحاط الدول في رسالته "بما يجري مؤخراً في منطقة باب الرحمة، والاعتداءات التي نفذتها سلطة الاحتلال على المصلين، بما في ذلك اعتقال عشرات الفلسطينيين المقدسيين من أنحاء القدس".

عريقات قال في رسالته إن الاعتقالات الإسرائيلية "طالت الرموز الوطنية والدينية في المدينة، بما في ذلك إبعاد فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس ونائبه الشيخ د.ناجح بكيرات".

موقف أردني:

الأردن اتهم إسرائيل باستهداف "ممنهج" للمسجد الأقصى المبارك وإدارته عبر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ ناجح بكيرات.

وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل قال في بيان إن قرار إبعاد الشيخ سلهب والشيخ بكيرات "تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف الى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف".

البيان: اتخاذ الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيسا وأعضاء.

البيان: اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميما وتمسكا بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وهو غير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة.

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