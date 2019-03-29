مصر.. إطلاق سراح علاء عبد الفتاح أحد نشطاء ثورة يناير

أطلقت السلطات المصرية سراح، علاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون ثان 2011، عقب قضائه 5 سنوات سجن على خلفية قضية تظاهر تعود لعام 2013.

وأكدت منى وسناء شقيقتا علاء عبد الفتاح ومحاميه، خالد علي، فجر الجمعة، إطلاق سراحه من قسم الدقي غربي العاصمة، في "تدوينات" عبر صفحاتهم بـ "فيسبوك".

ونقلوا الثلاثة أول صور لعلاء عقب وصوله منزله.

التفاصيل:

شهدت منصتا "فيسبوك"، و"تويتر"، كتابة مئات "التدونيات" و "التغريدات" التي تهنئ علاء عبد الفتاح بإطلاق سراحه.

ينتظر المدون علاء عبد الفتاح، تنفيذ فترة مراقبة أمنية تستمر خمس سنوات أخرى، بموجب الحكم النهائي الصادر عليه في القضية نفسها، تشمل تسليم نفسه لقسم شرطة تابع له مقر سكنه للمكوث فيه ساعات، ولم توضح الداخلية ولا محاموه تفاصيل تنفيذ تلك العقوبة بعد.

في نوفمبر/ تشرين ثان 2017، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون وأحكامها نهائية، حكم محكمة الجنائيات في فبراير/ شباط 2015، بسجن عبد الفتاح 5 سنوات، لإدانته بـ "التجمهر وخرق قانون التظاهر"، وتأييد المراقبة الأمنية (إجراء احترازي) 5 سنوات.

خلفية:

ترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان المصري وسط القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير.

لم يشارك عبد الفتاح في المظاهرة، لكن وجهت إليه اتهامات بالتحريض عليها والمشاركة في تنظيمها.

وتوفي سيف الإسلام، والد علاء عبد الفتاح، وهو حقوقي بارز في الدفاع عن كل المعارضين من كل الاتجاهات، وسمحت الداخلية بخروج نجله علاء من محبسه استثنائيا في أغسطس/آب 2014، للمشاركة في مراسم تشييعه وتقبل العزاء.

وينتمي علاء لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد، فوالده سيف الإسلام أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسناء من أبرز الناشطات بالبلاد.