شاهد: حشود تستمع لأسماء ضحايا مسجدي نيوزيلندا في صمت مهيب

التزم الآلاف الصمت وهم وقوف في متنزه عام بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، الجمعة، أثناء تلاوة 50 اسما سقط أصحابها ضحايا رصاص أطلقه متطرف أسترالي في مسجدين بالمدينة.

وشارك عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة في مراسم تكريم أُقيمت في المدينة لضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين، وحضرت المراسم رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة جاسيندا أرديرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون مراسم تأبين.

تأبين ضحايا أكبر هجوم شهدته نيوزيلندا:

شارك العشرات من ممثلي الحكومات من أنحاء العالم رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في مراسم التأبين التي أقيمت قرب مسجد النور حيث قتل مهاجم يؤمن بتميز العرق الأبيض 50 شخصا خلال صلاة الجمعة يوم 15 مارس/ آذار الجاري.

دعا المتحدثون في حفل التأبين لأن تخرج البلاد من المأساة وهي تتحلى بقدر أكبر من الطيبة والتسامح.

جاسيندا أرديرن التي لقي تعاملها مع المأساة إشادة عالمية قالت" التحدي الذي أمامنا الآن هو جعل أفضل ما فينا واقعا يوميا، لأننا لسنا محصنين ضد فيروسات الكراهية والخوف.

أرديرن شددت على ضرورة أن تنتهي دورة التطرف في العالم موضحة أن ذلك يحتاج جهدا على مستوى العالم.

أحيطت المراسم بإجراءات أمنية مشددة فيما لا تزال نيوزيلندا في حالة تأهب أمني مشدد، وقال مفوض الشرطة مايك بوش إنها أحد أضخم عمليات التأمين التي نفذتها الشرطة على الإطلاق.

قال فريد أحمد الذي كانت زوجته "حسنة" من بين القتلى الخمسين إنه كرجل مؤمن سامح القاتل لأنه لا يريد أن يحمل "قلبا يغلي كالبركان.. أريد قلبا مليئا بالحب والحنان.. مليئا بالرحمة ومتسامحا، لأن هذا القلب لا يريد فقدان أرواح أخرى".

حضور .. ودعوات للسلام: