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شاهد: القصة الكاملة لطالب بن شريم واعتذاره لأمير قطر وشعبها

29/3/2019

اعتذر طالب بن شريم المري عما بدر منه بحق قطر وأميرها وشعبها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.

التفاصيل:
  • قال بن شريم -في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي- إنه يعتذر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على كل ما صدر منه خلال الفترة الماضية.
  • كتب رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية عبد الله العذبة -تعليقا على فيديو بن شريم- "لقد أخطأ طالب بن شريم بحق دولة قطر بصفته الشخصية، فهو لا يمثل قبيلة آل مرة في قطر، ولا يمثل حتى كل آل مرة بالسعودية. مواقف آل مرة منذ اللحظة الأولى هي الالتفاف حول أميرهم تميم بن حمد بقمة الأزمة".
  • كتب المغرد جابر بن ناصر المري -تعليقا على هذا الفيديو- لم تكن تمثل إلا نفسك حينما أخطأت بحق نفسك والقبيلة وحق أهل قطر، واعتذارك اليوم بعد أن نصر الله قطر وأميرها وشعبها، لا يُسمن ولا يغني من جوع، وهو اعتذار يخصك وحدك أيضا، فالقبيلة كانت منذ اليوم الأول وما زالت -قولاً وعملاً- مع أميرها وولي أمرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله".
  • قالت مصادر أن طالب بن شريم غادر قطر يوم أمس الخميس.
المصدر : الجزيرة مباشر
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