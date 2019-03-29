تركيا: لن نبيع أنظمة "إس-400" الروسية لبلد آخر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة ستحترم صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءا من برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية.

أوغلو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا جنوبي تركيا، قال إن أنقرة لا تنوي بيع أنظمة إس-400 لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.

أبرز ما جاء في حديث وزير الخارجية التركي:

تشاووش أوغلو.. حول شراء منظومة "إس-400" من روسيا: ملتزمون بالاتفاق وليس هناك شيء من قبيل بيع المنظومة إلى بلد ثالث فنحن نشتريها بسبب حاجتنا إليها.

تشاووش أوغلو.. حول الموقف الأمريكي إزاء شراء منظومة إس-400 من روسيا: معارضة بلد ثالث لاتفاقية مبرمة بين بلدين آخرين يعد خرقًا للقانون الدولي

وزير الخارجية التركي قال أيضا إن واشنطن تصدر تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات إف-35.

مشروع قانون لمنع تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا:

طائرة (أف 35) في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الأمريكية- سبتمبر2018.