وزير إماراتي يدعو لانفتاح عربي على إسرائيل

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.

أبرز تصريحات قرقاش لصحيفة ذا ناشيونال التي تصدر من أبو ظبي:

إن قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل، عقد مساعي التوصل لحل على مدى عقود.

منذ سنوات عدة، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغاية، لأنه قطعا ينبغي التمييز بين أن يكون لديك قضية سياسية وأن تبقي خطوط الاتصالات مفتوحة.

أتوقع زيادة التواصل بين الدول العربية وإسرائيل من خلال اتفاقات ثنائية صغيرة وزيارات يقوم بها ساسة ووفود رياضية.

يتطلب التحول الاستراتيجي منا فعليا تحقيق تقدم على صعيد السلام.

الحوار على الهامش في الوقت الراهن لكن ذلك سيتغير.

إذا استمر بنا الحال على النهج الحالي، فأعتقد أن الحوار خلال 15 عاما سيكون عن المساواة في الحقوق في دولة واحدة.

حل الدولتين لن يكون مجديا لأن وجود دولة (فلسطينية) مضمحلة لن يكون عمليا.

توقيت التصريحات:

تأتي تصريحات قرقاش بعد أن انتقدت الإمارات ودول خليجية أخرى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان الاستراتيجية السورية التي احتلتها في حرب عام 1967.

كما تأتي في أعقاب زيارة كبير مستشاري ترمب وصهره جاريد كوشنر لدول خليجية عربية الشهر الماضي سعيا للحصول على دعم للشق الاقتصادي من "صفقة القرن" المقترح الأمريكي المنتظر للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يري ريجيف وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية زارت أبو ظبي وتجولت في الجامع الكبير ـ أرشيف

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